Meteo, Pasqua e Pasquetta stabili e molto miti: picchi intorno ai 25 gradi

Le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzate dall’insistente presenza dell’alta pressione, che garantirà condizioni meteorologiche decisamente stabili. Ci attendono quindi una Pasqua e una Pasquetta con prevalenza di tempo soleggiato in tutta Italia, senza piogge o nevicate, e con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord e Sardegna. In base alle proiezioni a medio-lungo termine, questa fase di tempo stabile e caldo anomalo sembra destinata a durare anche oltre le Feste Pasquali, con l’alta pressione che probabilmente occuperà la nostra Penisola almeno fino a giovedì, continuando così a garantire condizioni di tempo soleggiato e asciutto, sempre accompagnato da temperature di alcuni gradi oltre la norma. Anche nei prossimi giorni si farà sentire, quindi, un po’ di caldo anomalo per il periodo, soprattutto al Centro-Nord. Nell’ultima parte della nuova settimana, e in particolare da venerdì, appare invece possibile un cambiamento della circolazione atmosferica nel Mediterraneo Centrale, con il parziale cedimento dell’alta pressione e l’inizio di una fase più instabile, in cui anche le temperature dovrebbero gradualmente tornare sui valori tipici del periodo.

Previsioni meteo per Pasqua

Pasqua: di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni durante tutta la giornata. Venti moderati settentrionali sullo Ionio, che risulterà in generale mosso; altrove venti per lo più deboli e mari nel complesso calmi o poco mossi. Temperature massime al di sopra della norma, specie al Centro-Nord e Sardegna: valori quasi dappertutto compresi fra 18 e 24 gradi, con possibili picchi di 25-26 gradi.

Previsioni meteo per Pasquetta

Pasquetta: altra giornata di tempo soleggiato e stabile in tutte le regioni, senza piogge o nevicate. Venti in generale deboli dai quadranti settentrionali, con mari per lo più calmi o poco mossi. Temperature minime quasi dappertutto in crescita; massime ovunque oltre la norma, stazionarie al Nord, in ulteriore leggera crescita invece in gran parte del Centro-Sud, con valori che in gran parte d’Italia saranno compresi fra 18 e 25 gradi e possibili picchi di 26-27 gradi.