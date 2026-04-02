Meteo Pasqua e Pasquetta, sole e clima mite: oltre i 20 gradi

Come prospettato da alcuni giorni il periodo delle festività pasquali sarà caratterizzato dalla decisa espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sopra la nostra penisola. Come conseguenza sull’Italia osserveremo alcune giornate dal tempo prevalentemente soleggiato e generalmente poco ventose. Le temperature subiranno un rialzo deciso e già da domenica risulteranno superiori alle medie stagionali sulle regioni settentrionali.

Tendenza meteo: Pasqua e Pasquetta col sole e clima mite sull'Italia

Per Pasqua quindi il tempo sarà quasi ovunque stabile e soleggiato, con poche nubi in formazione nel pomeriggio sui rilievi della Calabria e sui settori interni della Sicilia. Temperature in rialzo, più sensibile sulle regioni centro settentrionali. Valori massimi fino a 22-23 in Pianura Padana e nella valle dell’Arno. Venti per lo più deboli salvo residui rinforzi di Maestrale sul Salento e nel canale d’Otranto.



Lunedì di Pasquetta la situazione sarà molto simile a quella di Pasqua: cielo sereno o al più temporaneamente velato. Temperature in rialzo quasi dappertutto nei valori minimi, massime in aumento sulle regioni centro meridionali, dove pure registreremo valori superiori alla norma.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti è assai probabili che il periodo di tempo stabile descritto si protrarrà anche per tutta la giornata di martedì.