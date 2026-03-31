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Meteo Pasqua e Pasquetta: alta pressione e tempo stabile. Clima molto mite: ecco dove

La tendenza meteo per Pasqua e Pasquetta vede un ritorno a condizioni di tempo stabile e clima mite, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord.
Tendenza31 Marzo 2026 - ore 11:41 - Redatto da Meteo.it
Tendenza31 Marzo 2026 - ore 11:41 - Redatto da Meteo.it

Nel corso del fine settimana pasquale l’intensa perturbazione denominata “Erminiosi allontanerà gradualmente anche dalle regioni centro meridionali italiane, lasciando spazio ad un campo di alta pressione che assicurerà condizioni di tempo generalmente stabile. Le temperature saranno in aumento e soprattutto sulle regioni settentrionali il termometro segnerà valori decisamente superiori alla media del periodo.

Venerdì 3 aprile cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Sardegna e sulla Toscana. Cielo più nuvoloso sul resto del Centro Sud, ma con tendenza a schiarite. Al mattino deboli precipitazioni residue su Abruzzo, Molise, nord della Sicilia; rovesci isolati sulla Sicilia tirrenica. Nel pomeriggio rovesci isolati nel Cagliaritano, in Calabria e sul settore ionico della Sicilia. Venti deboli al Nord, da deboli a moderati settentrionali sulle regioni centro meridionali e sulle isole. Temperature quasi ovunque in rialzo.

Nel weekend di Pasqua e a Pasquetta l'alta pressione riporta la stabilità anche al Sud

Sabato Santo, 4 aprile, l’alta pressione si espanderà con decisione sulle regioni centro settentrionali. Locali fenomeni di instabilità (rovesci o brevi temporali) saranno ancora possibili sulla bassa Calabria e sui settori centro meridionali della Sicilia; prevalenza di sole altrove. Venti moderati di Maestrale in Puglia, generalmente deboli sul resto del Paese. Temperature in ulteriore rialzo, in particolare in Sardegna e al Centro.

La domenica di Pasqua, 5 aprile, sarà probabilmente una giornata di sole sulla grande maggioranza delle regioni italiane. Nel sud della Sicilia e della Calabria un po’ di nubi soprattutto nel pomeriggio, ma con basso rischio di rovesci. Clima molto mite e temperature al di sopra della norma in Sardegna e sulle regioni centro settentrionali. Lunedì 6, Pasquetta, è attesa una situazione probabilmente simile a quella di domenica.

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Ultimo aggiornamento Martedì 31 Marzo ore 13:45

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