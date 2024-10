Meteo, ottobre al via con nuove perturbazioni: dove arriva la pioggia? Le previsioni da martedì 1

La tregua osservata nelle ultime ore sull’Italia sta per terminare: il mese di ottobre esordisce con una nuova imminente ondata di maltempo, per il passaggio di due perturbazioni a distanza molto ravvicinata.

La numero 1 del mese investirà le regioni del Nord e parte del Centro tra martedì sera e mercoledì sera, la numero 2 tra mercoledì notte e venerdì. Massima attenzione a quest’ultima, il cui ingresso sul Mediterraneo darà vita a una circolazione ciclonica sui mari a ovest della Penisola, in successivo spostamento verso est, ma destinata a insistere sul nostro Paese fino alle prime ore di domenica. Ne conseguirà una fase di tempo molto perturbato, caratterizzata da forti venti, mari agitati, piogge abbondanti e temporali, con rischio di nubifragi e conseguenti criticità. I dettagli dell’evoluzione appena descritta necessiteranno di conferme nei prossimi aggiornamenti, ma il consiglio resta sempre quello di seguire le allerte emesse dalla protezione civile.

Dal punto di vista termico, intanto, fino a giovedì al Sud e sulle Isole si avrà una fase di caldo fuori stagione, con punte massime oltre i 30 gradi. A seguire, con l’avanzare della perturbazione e l’ingresso di correnti più fredde nord-occidentali, le temperature caleranno sensibilmente a partire dal Centro-Nord e Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 1 ottobre

Al Nord e sulla Toscana settentrionale cielo molto nuvoloso o coperto, con qualche pioggia sin dalla mattinata su Valle d’Aosta, Alpi centrali e tra Levante Ligure e nord-ovest della Toscana. Nuvolosità variabile tra Umbria e Marche, in successivo aumento anche nel resto del Centro dove, inizialmente, il tempo sarà ancora soleggiato. Cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e sulle Isole. Tra la tarda serata e la notte piogge in estensione a gran parte delle regioni settentrionali.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, in aumento nelle regioni centro-meridionali, con punte fino a 30-31 °C su Sardegna e Sicilia. Venti: moderati di Maestrale nel Canale d’Otranto, di Scirocco nel Canale di Sardegna, con mari mossi; venti deboli e mari calmi o poco mossi nei restanti settori.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 ottobre

Nella notte e al mattino tempo perturbato al Nord e sulla Toscana, con piogge e rovesci diffusi e con possibili temporali tra Levante Ligure, alta Toscana ed Emilia occidentale. Da metà giornata graduale miglioramento al Nord-Ovest, con schiarite su Valle d’Aosta, Piemonte, nord e ovest Lombardia; piogge residue su Liguria ed est Lombardia.

Fino alla sera piogge e rovesci insisteranno su Toscana, Emilia e al Nord-Est, particolarmente intense sul Friuli Venezia Giulia. Nel resto del Paese nubi in aumento: piogge deboli e isolate su Marche, Umbria, Lazio e Campania.

Temperature massime in aumento su medio-basso Adriatico, estremo Sud e Sicilia, dove si potranno toccare i 32-33 gradi per effetto dei venti tesi meridionali; stazionarie o in leggero calo altrove.