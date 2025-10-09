Meteo: l'Italia vive la sua "ottobrata"! Tanto sole, con qualche eccezione

Il rinforzo dell’alta pressione favorisce l’attenuazione delle correnti fresche settentrionali responsabili di temperature inferiori alla norma nel settore adriatico e al Sud. Il tempo tende, quindi, a divenire in generale stabile, a parte la possibilità di brevi precipitazioni nel pomeriggio sulle Alpi orientali e nelle zone interne della Sardegna, quest’ultima raggiunta dalla parte marginale di una perturbazione (la n.2 del mese) in movimento fra la Spagna, l’Algeria e il Mediterraneo occidentale, che andrà poi ad estendersi anche alla Sicilia nei prossimi giorni.

Pertanto, fino a domenica 12 quasi tutto il Paese vivrà quelle che potremmo definire una “ottobrata”, cioè una fase di stabilità atmosferica e di clima diurno mite, con valori oltre la media, specie al Nord e nelle regioni occidentali. Naturalmente la persistenza di condizioni di stabilità atmosferica favorirà la possibile formazione di nebbie nelle ore più fredde in Val Padana e un concomitante peggioramento della qualità dell’aria per via del progressivo accumulo di sostanze inquinanti.

Lo scenario più probabile previsto per la prossima settimana vede il possibile ritorno di correnti fresche orientali verso l’Italia, che potrebbero causare un graduale ridimensionamento delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 9 ottobre)

Tempo in gran parte stabile, salvo il transito di qualche velatura e la presenza di nubi un po’ più compatte al Nord-Est e in Sardegna, con possibili sporadiche piogge o brevi rovesci nel pomeriggio sulle Alpi orientali e nel settore interno dell’isola.

Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo, con valori in generale compresi fra 20 e 24 gradi e punte fino a 25-27 gradi nel versante tirrenico e sulle isole maggiori. Venti generalmente deboli e mari calmi o poco mossi, tranne lo Ionio al largo che resta un po’ mosso.

Le previsioni meteo per venerdì 10 ottobre

Cielo nuvoloso in Sardegna, con isolate piogge o brevi rovesci intermittenti nel corso della giornata. Tempo più soleggiato nel resto del Paese, a parte delle velature passeggere e un po’ di nuvole in arrivo sul nord e ovest della Sicilia dove non si escludono sporadiche precipitazioni nel pomeriggio. Fra la notte e il primo mattino possibile formazione di nebbia in banchi nella bassa pianura Padana.

Temperature stazionarie o in leggera crescita, con valori pomeridiani dai 21 ai 25 gradi e punte di 26-27 sulle Isole. Venti deboli, salvo dei rinforzi dai quadranti orientali intorno alle isole maggiori.