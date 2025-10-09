FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: l'Italia vive la sua "ottobrata"! Tanto sole, con qualche eccezione

Tempo stabile e tanto sole sull'Italia che almeno fino a domenica 12 vivrà quella che viene definita "ottobrata". Qualche pioggia sarà possibile.
Previsione9 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Il rinforzo dell’alta pressione favorisce l’attenuazione delle correnti fresche settentrionali responsabili di temperature inferiori alla norma nel settore adriatico e al Sud. Il tempo tende, quindi, a divenire in generale stabile, a parte la possibilità di brevi precipitazioni nel pomeriggio sulle Alpi orientali e nelle zone interne della Sardegna, quest’ultima raggiunta dalla parte marginale di una perturbazione (la n.2 del mese) in movimento fra la Spagna, l’Algeria e il Mediterraneo occidentale, che andrà poi ad estendersi anche alla Sicilia nei prossimi giorni.

Pertanto, fino a domenica 12 quasi tutto il Paese vivrà quelle che potremmo definire una “ottobrata”, cioè una fase di stabilità atmosferica e di clima diurno mite, con valori oltre la media, specie al Nord e nelle regioni occidentali. Naturalmente la persistenza di condizioni di stabilità atmosferica favorirà la possibile formazione di nebbie nelle ore più fredde in Val Padana e un concomitante peggioramento della qualità dell’aria per via del progressivo accumulo di sostanze inquinanti.

Lo scenario più probabile previsto per la prossima settimana vede il possibile ritorno di correnti fresche orientali verso l’Italia, che potrebbero causare un graduale ridimensionamento delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 9 ottobre)

Tempo in gran parte stabile, salvo il transito di qualche velatura e la presenza di nubi un po’ più compatte al Nord-Est e in Sardegna, con possibili sporadiche piogge o brevi rovesci nel pomeriggio sulle Alpi orientali e nel settore interno dell’isola.

Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo, con valori in generale compresi fra 20 e 24 gradi e punte fino a 25-27 gradi nel versante tirrenico e sulle isole maggiori. Venti generalmente deboli e mari calmi o poco mossi, tranne lo Ionio al largo che resta un po’ mosso.

Le previsioni meteo per venerdì 10 ottobre

Cielo nuvoloso in Sardegna, con isolate piogge o brevi rovesci intermittenti nel corso della giornata. Tempo più soleggiato nel resto del Paese, a parte delle velature passeggere e un po’ di nuvole in arrivo sul nord e ovest della Sicilia dove non si escludono sporadiche precipitazioni nel pomeriggio. Fra la notte e il primo mattino possibile formazione di nebbia in banchi nella bassa pianura Padana.

Temperature stazionarie o in leggera crescita, con valori pomeridiani dai 21 ai 25 gradi e punte di 26-27 sulle Isole. Venti deboli, salvo dei rinforzi dai quadranti orientali intorno alle isole maggiori.

  • Tempo stabile e clima mite, ma non per tutti. Le previsioni da giovedì 9 ottobre
    Previsione9 Ottobre 2025

    Tempo stabile e clima mite, ma non per tutti. Le previsioni da giovedì 9 ottobre

    Ottobrata al via con tanto sole e temperature oltre la media, ma aumenta il rischio di nebbia e arriva anche qualche pioggia. Le previsioni meteo
  • Meteo, 9-10 ottobre con caldo fuori stagione: fino a 26 gradi
    Previsione8 Ottobre 2025

    Meteo, 9-10 ottobre con caldo fuori stagione: fino a 26 gradi

    Ottobrata in arrivo con tempo stabile e temperature anomale soprattutto al Centro-nord. Venerdì instabile in Sardegna. Le previsioni meteo
  • Meteo, "ottobrata" al via: sole e punte intorno ai 25 gradi: le previsioni
    Previsione8 Ottobre 2025

    Meteo, "ottobrata" al via: sole e punte intorno ai 25 gradi: le previsioni

    Alta pressione in rinforzo sull'Italia con una fase stabile e molto mite. Ancora forte Tramontana al Sud. Le previsioni meteo dell'8-9 ottobre
  • Meteo, alta pressione in rinforzo: sole e aria molto mite
    Previsione8 Ottobre 2025

    Meteo, alta pressione in rinforzo: sole e aria molto mite

    Le temperature tornano sopra la norma in molte zone. Al Sud ancora intensi venti di Tramontana. Le previsioni meteo dell'8-9 ottobre
Meteo: 12-13 ottobre con sole e clima mite! Da martedì 14 cambia tutto: la tendenza
Tendenza9 Ottobre 2025
Meteo: 12-13 ottobre con sole e clima mite! Da martedì 14 cambia tutto: la tendenza
Sia domenica 12 che lunedì 13 saranno giornate segnate da tempo stabile, soleggiato e clima mite. Poi da martedì 14 tornano piogge e freddo.
Meteo, weekend stabile e mite poi aria fredda? La tendenza
Tendenza8 Ottobre 2025
Meteo, weekend stabile e mite poi aria fredda? La tendenza
Secondo weekend di ottobre soleggiato e molto mite con solo qualche episodio instabile sulle Isole. Da martedì 14 ottobre probabile cambio di scenario. La tendenza meteo
Meteo, 10-12 settembre stabili e miti quasi ovunque: la tendenza
Tendenza7 Ottobre 2025
Meteo, 10-12 settembre stabili e miti quasi ovunque: la tendenza
Parte finale della settimana con alta pressione su buona parte del Paese e clima molto mite. In Sardegna si sentirà l'influsso di un'area instabile. La tendenza meteo
