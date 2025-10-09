FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: 12-13 ottobre con sole e clima mite! Da martedì 14 cambia tutto: la tendenza

Sia domenica 12 che lunedì 13 saranno giornate segnate da tempo stabile, soleggiato e clima mite. Poi da martedì 14 tornano piogge e freddo.
Tendenza9 Ottobre 2025 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it

La settimana si conclude con una domenica 12 ancora all’insegna dell’alta pressione su gran parte dell’Italia e di un clima diffusamente mite con temperature sopra le medie stagionali soprattutto al Nord. Solo le Isole maggiori continueranno a rimanere sotto l’influsso marginale di un’area di bassa pressione centrata sul Mediterraneo occidentale.

Su Sardegna e Sicilia prevarranno quindi le nuvole anche se associate a fenomeni scarsi o assenti. Al Nord e nelle regioni peninsulari prevarrà invece il tempo soleggiato: possibili locali nebbie attorno all’alba nella fascia centrale della Val Padana e velature passeggere in transito al Centrosud. Temperature per lo più stabili con punte prossime ai 25 gradi da nord a sud. Venti fino a moderati meridionali in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

La prossima settimana poi dovrebbe esordire con un lunedì 13 per lo più sullo stesso copione dei giorni precedenti anche se l’alta pressione comincerà a mostrare i primi sintomi del successivo cedimento. Nelle Isole saranno possibili isolati episodi di instabilità. Altrove cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili nebbie tra notte e primo mattino in Val Padana e tendenza all’aumento delle nuvole nelle Alpi orientali per l’arrivo della parte più avanzata di un sistema nuvoloso. Primi lievi cali nelle temperature massime nelle Alpi e al Nordest.

Da martedì 14 ottobre cambia tutto: piogge, aria fredda e calo termico. La tendenza meteo

In seguito, da martedì 14, secondo le attuali proiezioni si confermerebbe un cambio della circolazione con l’alta pressione progressivamente sostituita da area depressionaria in arrivo dall’Europa nord-orientale ed associata anche ad aria decisamente più fredda. Le prospettive sono quindi per il ritorno di fasi instabili che sembrano più probabili e frequenti al Centrosud ed un generale calo delle temperature verso valori anche sotto la norma.

Già martedì aumenterà il rischio di locali rovesci al Centrosud e al Nord: l’ingresso di moderati venti orientali causerà alcune precipitazioni soprattutto a ridosso delle Prealpi e dell’Appennino. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

