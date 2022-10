Meteo, insiste l'ottobrata: sole e clima mite. Quanto durerà?

Nella prima settimana di ottobre lo scenario meteo sarà dominato dall'anticiclone, che in queste ore si sta estendendo verso l'Italia e anche nei prossimi giorni determinerà condizioni di tempo stabile e un po' di caldo anomalo per la stagione. È la cosiddetta ottobrata, segnata appunto da valori superiori alla media, che secondo l'attuale tendenza meteo dovrebbe accompagnarci fino al weekend dell'8 - 9 ottobre. Gli esperti raccomandano tuttavia di seguire i prossimi aggiornamenti per avere maggiori dettagli su questa evoluzione.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Dopo un inizio di settimana all'insegna di condizioni meteo stabili e caldo fuori stagione, anche per la giornata di martedì 4 ottobre si profila una situazione simile. Alcune regioni risentiranno tuttavia dell'afflusso di aria più fresca che martedì riporteranno le temperature su valori più in linea con la media stagionale sul versante adriatico.

Mercoledì 5 ottobre le condizioni meteo saranno ancora stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso. Farà eccezione solo qualche nuvola più compatta sulla Sardegna meridionale e nell'interno della Sicilia, in Piemonte e sull'ovest della Lombardia. Le temperature saranno al di sopra della norma in gran parte del Paese, con valori che nelle zone più miti saranno tipici di fine estate più che dell'autunno. Venti deboli quasi ovunque, fino a moderati sullo Ionio e il Canale di Sardegna.

Gli ultimi aggiornamenti confermano che anche la seconda parte della settimana trascorrerà all’insegna della stabilità atmosferica e di un clima molto mite, con valori che resteranno al di sopra della media stagionale. Le giornate saranno caratterizzate dalla prevalenza di sole, anche se nelle ore più fresche della giornata potrà comparire qualche banco di nebbia nelle aree più soggette a questo fenomeno. Al momento sembra probabile che questa situazione si protragga fino al prossimo weekend.