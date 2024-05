Al via una violenta ondata di maltempo, alto il rischio nubifragi. Le previsioni meteo dal 14 maggio

Si è aperta una settimana difficile dal punto di vista meteo, caratterizzata da una netta discrepanza tra il Nord e il Sud dell’Italia. Dopo il passaggio della perturbazione numero 4 di maggio, in queste ore sopraggiunge rapidamente la quinta, responsabile tra oggi e domani di una fase di intenso maltempo nelle regioni settentrionali: le abbondanti precipitazioni attese, anche sotto forma di violenti nubifragi, potranno generare pesanti criticità.

Le regioni centro-meridionali, al contrario, saranno coinvolte in minima parte, più che altro in termini di nuvolosità, accompagnata da pochi fenomeni lungo l’Appennino e nei settori più settentrionali del Centro. La massa d’aria umida e calda che precede e accompagna il vasto sistema perturbato sarà all’origine del caldo anomalo previsto nei prossimi giorni sulle regioni meridionali dove il clima estivo spingerà i termometri a raggiungere e superare la soglia dei 30 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 14 maggio

Al Centro-Sud cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con zone di sereno più ampie in mattinata sulle regioni tirreniche. Nel pomeriggio sviluppo di brevi rovesci o isolati temporali lungo l’Appennino centrale, più occasionalmente su quello meridionale. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al Nord, con precipitazioni inizialmente scarse e isolate.

Tra il pomeriggio e la sera tendenza ad un marcato peggioramento al Nord-Ovest e sull’Emilia occidentale, con rovesci diffusi, anche temporaleschi, localmente intensi tra Piemonte e Lombardia.

Temperature massime in lieve aumento nelle Isole, dove si potranno toccare i 27-28 gradi; senza grandi variazioni altrove. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari Adriatico e Ionio, che diverranno mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 maggio

Al Nord cielo molto nuvoloso o coperto sin dal mattino, con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovesci, anche temporaleschi dal pomeriggio, di forte intensità sulla Lombardia settentrionale, sull'alto Piemonte e sul Nord-Est. Possibili nubifragi.

Nuvolosità estesa tra anche su Toscana, Umbria e Marche con alcune piogge intermittenti o brevi rovesci. Tempo parzialmente soleggiato al Sud e sulle Isole, con nuvolosità passeggera, generalmente poco densa.

Temperature in calo nei valori massimi al Nord, in aumento su parte del Centro e al Sud, in particolare sulla Sicilia dove si potranno superare i 30 gradi. Venti da tesi a forti di Scirocco sui mari di levante, con raffiche fino a 50-60 Km/h. Mari: mossi, fino a molto mossi Adriatico e Ionio.