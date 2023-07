Meteo, ondata di caldo africano: possibili punte di 45 gradi. Ecco dove

Fino a giovedì 6 luglio come previsto instabilità diffusa al Nord con rischio temporali. Sull’Appennino qualche annuvolamento ma con scarsi fenomeni. Da venerdì 7 luglio al Centro-sud si consoliderà l’alta pressione sub-tropicale e il caldo gradualmente tenderà ad aumentare, in modo più sensibile nel corso del fine settimana. Questa ondata di caldo, la seconda della stagione, si profila intensa e duratura: dovrebbe proseguire poi per tutta la prossima settimana.

Tendenza meteo: lunedì 10 luglio in Sardegna possibili punte di 45 gradi

Come anticipato il caldo sarà in aumento soprattutto a partire dal fine settimana dell’8-9 luglio: sulla Sardegna lunedì si potrebbero toccare addirittura i 45 gradi. Caldo anche in Sicilia ma con qualche grado in meno: nella giornata di domenica, con il cielo sereno, potremmo sfiorare nelle zone interne e nei settori occidentali la soglia dei 40 gradi.

Il termometro toccherà diffusamente i 35 gradi con i picchi più elevati nelle Isole maggiori: nelle zone interne peninsulari, sull’Emilia-Romagna, nella bassa pianura lombarda e nelle regioni tirreniche potremo anche toccare picchi massimi di 37-38 gradi. Il clima sarà particolarmente afoso in Val Padana a causa degli alti tassi di umidità e il caldo si farà sentire anche nelle ore notturne con crescente disagio. L’ondata di caldo dovrebbe essere piuttosto duratura e proseguire per tutta la settimana.