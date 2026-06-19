Meteo: ondata di calore al via! Caldo e afa in aumento, qualche temporale

L’ondata di calore che sta interessando gran parte dell’Europa e l’Italia si preannuncia di livello eccezionale per durata, estensione geografica ed intensità. L’anticiclone africano, in rapida espansione verso il continente a partire dal Mediterraneo, risparmierà probabilmente soltanto i settori settentrionali delle Isole Britanniche e la Scandinavia.

L’apice del caldo è atteso tra domenica 21 e l’inizio della prossima settimana quando sul nostro Paese si toccheranno i 37-39 gradi, mentre tra la Penisola iberica e il sud della Francia si potranno superare i 40 gradi. Il caldo anomalo coinvolgerà anche le quote di alta montagna, con lo zero termico che si porterà a 4500 metri.

A contribuire alle temperature anomale (anche 10 gradi oltre le medie) è anche l’intensa e prolungata azione della radiazione solare, proprio nel suo massimo in questo periodo prossimo al solstizio. Anche le temperature notturne, in aumento e ben oltre la soglia dei 20 gradi che definisce le “notti tropicali”, contribuiscono ad aumentare il disagio da stress termico, così come gli elevati livelli di umidità, causa dell’afa, particolarmente in val padana. L'elevata concentrazione di vapore acqueo nei bassi strati dell’atmosfera potrà anche favorire lo sviluppo di forti temporali.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 19 giugno

Al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su gran parte delle aree montuose del Paese, con sviluppo di temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, più sporadici nell’Appennino centrale e nell’interno delle Calabria. In serata i temporali insistono sulle Alpi, ma non si escludono alcuni rovesci anche in pianura su Piemonte e Lombardia.

Temperature in lieve aumento: massime in generale comprese fra 28 e 35 gradi. Afa in aumento in Val Padana. Venti per lo più di debole intensità, a regime di brezza; raffiche durante i temporali. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 20 giugno

Tempo soleggiato e molto caldo. Dopo una mattinata con cieli sereni, nel corso del pomeriggio e in serata nuvole e isolati temporali su Alpi e Prealpi, più occasionali lungo l’Appennino, in successivo esaurimento.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: minime ben oltre la media, massime quasi ovunque tra 28 e 35 gradi, con punte di 36-37 al Nord, nelle aree interne del Centro e della Sardegna. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.