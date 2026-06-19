FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: ondata di calore al via! Caldo e afa in aumento, qualche t...

Meteo: ondata di calore al via! Caldo e afa in aumento, qualche temporale

Le previsioni meteo per oggi, 19 giugno, indicano caldo in aumento ma anche qualche temporale di calore sui rilievi. Notti tropicali in arrivo.
Previsione19 Giugno 2026 - ore 09:57 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione19 Giugno 2026 - ore 09:57 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’ondata di calore che sta interessando gran parte dell’Europa e l’Italia si preannuncia di livello eccezionale per durata, estensione geografica ed intensità. L’anticiclone africano, in rapida espansione verso il continente a partire dal Mediterraneo, risparmierà probabilmente soltanto i settori settentrionali delle Isole Britanniche e la Scandinavia.

L’apice del caldo è atteso tra domenica 21 e l’inizio della prossima settimana quando sul nostro Paese si toccheranno i 37-39 gradi, mentre tra la Penisola iberica e il sud della Francia si potranno superare i 40 gradi. Il caldo anomalo coinvolgerà anche le quote di alta montagna, con lo zero termico che si porterà a 4500 metri.

A contribuire alle temperature anomale (anche 10 gradi oltre le medie) è anche l’intensa e prolungata azione della radiazione solare, proprio nel suo massimo in questo periodo prossimo al solstizio. Anche le temperature notturne, in aumento e ben oltre la soglia dei 20 gradi che definisce le “notti tropicali”, contribuiscono ad aumentare il disagio da stress termico, così come gli elevati livelli di umidità, causa dell’afa, particolarmente in val padana. L'elevata concentrazione di vapore acqueo nei bassi strati dell’atmosfera potrà anche favorire lo sviluppo di forti temporali.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 19 giugno

Al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su gran parte delle aree montuose del Paese, con sviluppo di temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, più sporadici nell’Appennino centrale e nell’interno delle Calabria. In serata i temporali insistono sulle Alpi, ma non si escludono alcuni rovesci anche in pianura su Piemonte e Lombardia.

Temperature in lieve aumento: massime in generale comprese fra 28 e 35 gradi. Afa in aumento in Val Padana. Venti per lo più di debole intensità, a regime di brezza; raffiche durante i temporali. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 20 giugno

Tempo soleggiato e molto caldo. Dopo una mattinata con cieli sereni, nel corso del pomeriggio e in serata nuvole e isolati temporali su Alpi e Prealpi, più occasionali lungo l’Appennino, in successivo esaurimento.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: minime ben oltre la media, massime quasi ovunque tra 28 e 35 gradi, con punte di 36-37 al Nord, nelle aree interne del Centro e della Sardegna. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: weekend 20-21 giugno con caldo africano e notti tropicali!
    Previsione19 Giugno 2026

    Meteo: weekend 20-21 giugno con caldo africano e notti tropicali!

    Il weekend del 20-21 giugno vedrà un caldo afoso e intenso in tutto il Paese, con temperature notturne oltre i 20 gradi. Temporali pomeridiani.
  • Meteo, 19-20 giugno con caldo in aumento ma anche rischio temporali
    Previsione19 Giugno 2026

    Meteo, 19-20 giugno con caldo in aumento ma anche rischio temporali

    Anticiclone nord-africano sull'Europa: ondata di caldo intensa e duratura con temperature anomale. Attenzione ai temporali, soprattutto venerdì 19. Le previsioni meteo
  • Meteo, 19 giugno con caldo in aumento e rischio temporali: ecco dove
    Previsione18 Giugno 2026

    Meteo, 19 giugno con caldo in aumento e rischio temporali: ecco dove

    Eccezionale ondata di caldo sull'Europa: in Italia temperature di 10 gradi oltre la norma con punte di 37-38 gradi. Venerdì rischio temporali e grandinate al Nord. Le previsioni meteo
  • Meteo, ondata di caldo africano al via: picchi di 38 gradi e afa in aumento
    Previsione18 Giugno 2026

    Meteo, ondata di caldo africano al via: picchi di 38 gradi e afa in aumento

    Anticiclone nord-africano alla riscossa: il caldo anomalo durerà per diversi giorni. Attenzione però anche ai temporali, specialmente venerdì 19. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: caldo afoso e intenso anche a inizio settimana! La tendenza
Tendenza19 Giugno 2026
Meteo: caldo afoso e intenso anche a inizio settimana! La tendenza
La tendenza meteo per i primi giorni della prossima settimana conferma l'ondata di calore già in atto, con i picchi più elevati al Centro-Nord.
Meteo, dal 21 giugno (Solstizio) fase più intensa dell'ondata di caldo: la tendenza
Tendenza18 Giugno 2026
Meteo, dal 21 giugno (Solstizio) fase più intensa dell'ondata di caldo: la tendenza
Da domenica 21 giugno e per tutta la prossima settimana prosegue l'intensa ondata di caldo portata dall'Anticiclone nord-africano. Afa in aumento e notti tropicali. La tendenza meteo
Meteo, weekend del solstizio con ondata di caldo eccezionale: la tendenza
Tendenza17 Giugno 2026
Meteo, weekend del solstizio con ondata di caldo eccezionale: la tendenza
Ondata di caldo: rischio di nuovi record di temperatura per il mese di giugno. Picchi di 38 gradi al Centro-nord. La tendenza meteo dal 20-21 giugno
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Giugno ore 12:38

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154