FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: 30 settembre ancora stabile, poi svolta autunnale. In arri...

Meteo: 30 settembre ancora stabile, poi svolta autunnale. In arrivo maltempo e aria fredda

Ultime ore di bel tempo per l'Italia: è in arrivo una svolta meteo che porterà maltempo localmente intenso e correnti fredde. Gli aggiornamenti
Previsione30 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione30 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Martedì 30 settembre sull'Italia prevarranno ancora condizioni meteo stabili e asciutte, con temperature in alcuni casi oltre la norma del periodo, ma la situazione cambierà con decisione nelle prossime ore.
Già alla fine di martedì infatti irromperanno sulla nostra Penisola delle correnti fredde a partire dalle regioni settentrionali, che nei prossimi giorni saranno responsabili di un diffuso peggioramento del tempo.

Mercoledì le piogge bagneranno da nord a sud molte regioni del Paese, per poi concentrarsi giovedì soprattutto al Sud e sul medio versante adriatico, mentre il vortice ciclonico generato dall’afflusso di aria fredda alimenterà forti venti settentrionali su tutto il Centro-Sud e Isole.
Tra le conseguenze dell’irruzione di queste correnti fredde ci sarà anche un brusco abbassamento delle temperature, che nella seconda parte della settimana faranno registrare in tutta Italia valori al di sotto della norma, in alcuni casi anche di 7-8 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 30 settembre

Cielo nuvoloso al Nord-Est, con alcune piogge sin dalla mattinata su Friuli Venezia Giulia e, dalla sera, anche su Veneto, basso Trentino, Emilia e Prealpi lombarde; alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, ma senza fenomeni di rilievo.
Temperature massime in leggero calo al Nord, pressoché invariate altrove. Punte fino a 25-26 gradi su regioni tirreniche e Puglia, fino a 27-28 su Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli; mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 ottobre

Nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Al Nord pioverà più che altro tra la notte e il mattino e tra la Lombardia e l’Emilia Romagna, a seguire tempo per lo più asciutto. Il grosso delle precipitazioni, invece, investirà le regioni del versante adriatico, quelle meridionali e la Sicilia, dove le piogge assumeranno anche carattere di rovescio o temporale. Non si escludono fenomeni intensi e abbondanti, con locali criticità.

Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione, più sensibile in val padana e sul medio-alto Adriatico. Venti di Bora o Grecale in marcato rinforzo su alto Adriatico e regioni centrali, di Tramontana in Liguria, di Maestrale su mare di Sardegna e Canali delle Isole. Su questi settori mari tendenti a mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, domani rischio di forte maltempo e irruzione fredda: le previsioni da mercoledì 1 ottobre
    Previsione30 Settembre 2025

    Meteo, domani rischio di forte maltempo e irruzione fredda: le previsioni da mercoledì 1 ottobre

    Ottobre al via con un'ondata di freddo e maltempo: rischio di piogge e temporali intensi in diverse regioni. Le previsioni meteo nei dettagli
  • Meteo: ultime ore di bel tempo, domani svolta autunnale! Le previsioni da martedì 30 settembre
    Previsione30 Settembre 2025

    Meteo: ultime ore di bel tempo, domani svolta autunnale! Le previsioni da martedì 30 settembre

    Condizioni meteo per lo più stabili nelle prossime ore, ma si conferma un cambio di rotta: domani ottobre al via con maltempo e aria fredda!
  • Meteo, domani primi segnali di peggioramento: in arrivo maltempo e aria fredda. Le previsioni da martedì 30 settembre
    Previsione29 Settembre 2025

    Meteo, domani primi segnali di peggioramento: in arrivo maltempo e aria fredda. Le previsioni da martedì 30 settembre

    Martedì primi segnali di cambiamento, poi si conferma una svolta meteo: una nuova perturbazione porterà maltempo e freddo fuori stagione
  • Lunedì 29 settembre con tempo in miglioramento, ma si avvicina già la prima perturbazione di ottobre
    Previsione29 Settembre 2025

    Lunedì 29 settembre con tempo in miglioramento, ma si avvicina già la prima perturbazione di ottobre

    Settimana al via con condizioni meteo stabili e sole in gran parte d'Italia, ma la tregua sarà breve: a metà settimana torna il maltempo!
Ultime newsVedi tutte
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Tendenza30 Settembre 2025
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Venerdì 3 ottobre raffiche fino a 100 km/h e mareggiate al Sud. Nel weekend ci sarà il rischio di nuove piogge e temporali in arrivo sull’Italia.
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Tendenza29 Settembre 2025
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase di freddo e maltempo a inizio ottobre: piogge intense, vento forte e temperature in picchiata.
Meteo, ottobre esordirà con un'intensa perturbazione e aria fredda
Tendenza28 Settembre 2025
Meteo, ottobre esordirà con un'intensa perturbazione e aria fredda
In arrivo una fase perturbata accompagnata da intensi venti settentrionali. Sensibile calo termico con temperature fino ai 7-10 gradi sotto le medie
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 30 Settembre ore 13:19

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154