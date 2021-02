Meteo, oggi sabato 6 febbraio, in serata, torneranno le piogge

Temperature ancora superiori ai 20°C al Sud e sulle Isole. Tra stasera e domani la perturbazione n.2 attraverserà tutta l'italia con piogge e forti venti

L’alta pressione di matrice africana contribuisce a trascinare sulle nostre regioni una massa d’aria decisamente mite. I suoi effetti sono particolarmente evidenti al Centro-Sud dove le schiarite favoriscono condizioni dal sapore primaverile con temperature anche superiori ai 20 gradi al Sud e sulle Isole, fino a locali picchi intorno ai 25 gradi. Anche nelle regioni settentrionali le temperature si mantengono sopra la media, ma in un contesto di cieli grigi a causa della presenza di nubi o nebbie con anche qualche pioviggine specie al Nord-Ovest.

Oggi, sabato 6 febbraio, in serata, torneranno le piogge. L’alta pressione si indebolirà per l'arrivo da ovest della perturbazione n.2 che determinerà un peggioramento accompagnato da intensi venti meridionali e da piogge che entro domani, andranno a interessare tutto il Paese, con maggiore insistenza al Nord e nelle regioni tirreniche.

Nella prima parte della prossima settimana la situazione resterà decisamente dinamica per via del transito di altre perturbazioni. Un probabile miglioramento sembra configurarsi da giovedì in seguito al ritorno dell’alta pressione.

Previsioni meteo per oggi, sabato 6 febbraio

Tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Sud, salvo la presenza di nebbie o strati di nubi basse lungo le regioni adriatiche. Molto nuvoloso o coperto al Nord, con nebbie sulla Valpadana orientale; locali deboli piogge o pioviggini in Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e Venezia Giulia con quota neve intorno a 1800 metri sulle Alpi occidentali. In serata tendenza a un peggioramento al Nord-Ovest, con precipitazioni in intensificazione e in estensione al Nord-Est nella notte.

Temperature stazionarie o in leggero ulteriore aumento, con valori anche oltre i 20 gradi al Sud e sulle Isole, fino a picchi intorno ai 25 gradi. Venti di Scirocco fino a moderati sui mari di ponente, nello Ionio e nel basso Adriatico. Mari: poco mossi o localmente mossi Adriatico, Ionio e Tirreno sud-orientale; mossi o localmente molto mossi i restanti bacini.

Previsioni meteo per domenica 7 febbraio

Giornata di maltempo con piogge localmente intense a partire dal Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, in estensione anche al Sud e in Sicilia fra pomeriggio e sera. Precipitazioni meno probabili sul settore del medio Adriatico. Possibili anche dei temporali su Liguria, versati tirrenici e settori occidentali delle Isole maggiori. Nevicate sulle Alpi oltre i 1400-1700 metri, in leggero abbassamento nella seconda parte del giorno.

Temperature in aumento sul settore del medio e alto Adriatico, in calo altrove ma con valori ancora oltre la media. Venti ancora intensi di Scirocco, specie su Adriatico, Sud e Sicilia. Mari mossi o molto mossi.