Meteo, perturbazione in transito: oggi arriva ancora qualche pioggia. Le previsioni per il 28 giugno

L’anticiclone delle Azzorre è in ritirata, ed entro la fine della settimana lascerà spazio al passaggio di 2 diverse perturbazioni atlantiche, responsabili di una maggiore variabilità meteorologica e alcuni episodi di instabilità atmosferica.

La prima di queste ha raggiunto ieri il Nord Italia, portando un aumento dell’instabilità, e oggi scivolerà lungo la Penisola per poi allontanarsi verso i Balcani.

La seconda perturbazione, ben più attiva e organizzata, investirà il Centro-Nord nella giornata di venerdì per poi coinvolgere anche il Sud sabato 1 luglio: porterà sull’Italia una fase temporalesca molto più intensa e diffusa, con il rischio di fenomeni localmente intensi, e una massa d’aria più fresca che determinerà una diffusa attenuazione del caldo, con valori nella norma o in qualche caso anche inferiori.

Le previsioni per mercoledì 28 giugno

Oggi sin dalla mattinata nuvolosità variabile al Nord e velature sulle regioni del Centro, ma senza fenomeni di rilievo. Seguirà, nel pomeriggio, la formazione di rovesci o isolati temporali su Alpi piemontesi, Orobie, Prealpi venete, dorsale appenninica settentrionale e centrale, occasionalmente in pianura e in costa su Emilia orientale e Romagna. Per il resto, tempo in prevalenza soleggiato, ma con un temporaneo aumento delle nubi nelle zone interne e adriatiche del Centro. In serata locali temporali fino in costa tra basse Marche e Gargano.

Temperature massime in lieve flessione al Nord-Est, in val padana e sul medio versante adriatico. Punte di 33-34 gradi su Lazio, regioni meridionali e Isole. Venti fino a tesi di Maestrale sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 29 giugno

Domani cielo irregolarmente nuvoloso sin dal mattino nel settore alpino, prealpino e al Nord-Ovest, con le ultime locali piogge su ovest Alpi, basso Piemonte e Liguria di ponente. Nel resto del Paese cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, salvo un po’ di nuvole tra Abruzzo, Molise, Irpinia, Basilicata e Puglia. Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci o brevi temporali su Alpi piemontesi, Valle d’Aosta, zone interne della Liguria e della Sardegna nel Lazio e, occasionalmente, sull’Appennino calabro-lucano.

Temperature massime in ulteriore lieve calo in val padana e sulle regioni adriatiche. Punte di 32-34 gradi su Calabria e Isole. Venti per lo più deboli.