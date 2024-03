Meteo, oggi qualche pioggia poi si consolida l'anticiclone. Le previsioni dal 13 marzo

L'intensa perturbazione che ha portato forte maltempo nel weekend si è allontanata dall'Italia lasciando alle sue spalle una residua instabilità meteo. Oggi qualche fenomeno potrà ancora coinvolgere parte del Sud, specie nel pomeriggio, ma le condizioni meteo sono decisamente migliorate grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale, destinata a consolidarsi con più decisione da domani, giovedì 14 marzo.

L'anticiclone determinerà una fase più stabile e mite che dovrebbe accompagnarci almeno fino al weekend, ma probabilmente anche oltre.

Un’evoluzione, tuttavia, che mostra oggi un po’ di incertezza tra venerdì pomeriggio e sabato, quando non è da escludersi il passaggio di una veloce e debole perturbazione atlantica associata ad una breve fase instabile e ad alcune precipitazioni, prima al Nord-Est e poi al Centro-Sud. Le temperature, nel frattempo, tenderanno a riportarsi velocemente al di sopra della norma, con un clima tipico di metà/fine aprile.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 marzo

Oggi al Centro-Nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera in transito tra la notte e il mattino, in trasferimento verso le regioni del Sud. Spiccata variabilità sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, con alternanza di sole e annuvolamenti. Nel pomeriggio brevi e isolati rovesci in sviluppo nelle zone interne del basso Lazio, su Campania e Calabria, in esaurimento nel corso della serata.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento e superiori alla norma, con valori diffusamente fin verso i 16-18 gradi. Venti in decisa attenuazione, ma a tratti ancora moderati di Maestrale al Sud e sulle Isole maggiori.

Le previsioni meteo per giovedì 14 marzo

Domani tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo la presenza di nubi basse sulla Liguria. Nel pomeriggio si potrà osservare qualche modesto annuvolamento attorno alle zone montuose della Penisola e delle Isole e qualche velatura al Nord. All’alba foschie dense o banchi di nebbia sulla bassa valle padana, lungo le coste tra Veneto ed Emilia e nelle valli interne della Toscana.

Temperature per lo più in lieve aumento, generalmente comprese tra 14 e 19°C. Venti deboli, salvo rinforzi di Maestrale tra il basso Adriatico, il Canale d’Otranto e l’alto Ionio dove i mari resteranno mossi. Calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.