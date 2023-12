Meteo: oggi (29 dicembre) molte nubi ma senza piogge. Fine 2023 con peggioramento

Fino a sabato 30 dicembre proseguiranno le attuali condizioni meteorologiche, con tempo stabile, ma caratterizzato dalla presenza di nubi compatte, soprattutto sulle zone pianeggianti e costiere del Nord e delle regioni tirreniche, e clima relativamente mite per il periodo. E questo per via delle correnti temperate e umide atlantiche che stanno gradualmente prendendo il posto dell’alta pressione.

Nell’ultimo giorno del 2023, domenica 31, le correnti ondulate occidentali si intensificheranno e trascineranno verso l’Italia una veloce perturbazione che porterà un peggioramento con il ritorno della poggia in parte del Nord e sulle regioni tirreniche e nevicate sulle Alpi oltre i 1200 metri. Il transito del sistema nuvoloso verrà seguito da un rinforzo dei venti da ovest o sud-ovest con conseguenti scarse variazioni delle temperature che resteranno

generalmente sopra la media, salvo poche eccezioni al Nord. Lunedì 1 gennaio 2024 la coda della perturbazione potrebbe portare qualche residua pioggia su parte del Sud e marginalmente anche al Centro, mentre al Nord la situazione dovrebbe tornare più stabile.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 29 dicembre

Nuvolosità diffusa, maggiormente compatta in pianura Padana, Liguria, versante tirrenico e regioni meridionali, meno densa e alternata anche a schiarite nel resto d’Italia. Qualche debole pioggia possibile nel corso della giornata su Levante Ligure, alta Toscana e nell’area del Golfo di Trieste. Nebbie in diradamento sul Friuli Venezia Giulia e nel Salento.

Temperature massime senza variazioni, con valori in generale oltre la media. Venti deboli, con leggeri rinforzi da sud sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 30 dicembre

Nubi diffuse in tutte le regioni, meno dense e tendenti a diradarsi in giornata sulle Alpi e le vicine pianure. Possibili deboli piogge su Levante Ligure, Toscana e verso sera in forma isolata anche sulla pianura Padana orientale e il settore dell’alto Adriatico.

Temperature per lo più stazionarie con valori sempre superiori alla norma e in generale sopra lo zero alle basse quote anche di notte. Venti deboli.