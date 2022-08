Meteo, oggi mercoledì 17 agosto, temporali in arrivo al Nord. Caldo al Sud

In questa parte centrale della settimana l’Italia sarà divisa in due dalle condizioni meteo. Al Sud, al Centro e nelle Isole l’espansione dell’alta pressione africana, accompagnata da una massa d’aria eccezionalmente calda, darà luogo ad una breve ma molto intensa ondata di caldo, con temperature massime fino a 40 gradi al Sud e in Sardegna e punte poco superiori in Sicilia, per effetto dei venti di Scirocco.

Le regioni settentrionali invece saranno interessate da una fase di maltempo per l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica (la quarta del mese) che oggi, mercoledì 17 agosto, sarà responsabile di un peggioramento al Nord-Ovest, con forti rovesci e temporali, per poi investire nella notte successiva e nel corso di giovedì il resto del Nord e le zone interne e tirreniche del Centro. L’insistenza delle precipitazioni, anche in forma di nubifragio, potrebbe dare luogo a esondazioni ed allagamenti, in particolare in nelle regioni di Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 17 agosto

Tempo in graduale peggioramento al Nord-Ovest, con nubi e qualche rovescio al mattino in Piemonte, Liguria centrale e Prealpi lombarde; nel pomeriggio rovesci e temporali diffusi in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, anche di forte intensità, con rischio di grandine, forti raffiche e nubifragi; questi fenomeni insisteranno in serata e nella notte, raggiungendo anche Veneto, Emilia occidentale e alta Toscana. Cielo parzialmente nuvoloso nel resto del Nord e in Sardegna; sereno o velato nelle altre regioni.

Temperature in calo al Nord-Ovest; in rialzo nel resto del Paese, con valori tra 30 e 33 al Nord-Est e in Emilia Romagna; punte di 35-37 gradi al Centro-Sud e fino a 40 gradi nel nord delle Isole maggiori. Venti di Scirocco sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per giovedì 18 agosto

Al mattino rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Nord-Est, Emilia e Toscana; probabile attenuazione delle precipitazioni su ovest della Lombardia, Piemonte e Liguria. Tra pomeriggio e sera nuova fase perturbata al Nord, con temporali diffusi in tutte le regioni, anche di forte intensità; temporali in estensione a Toscana, Umbria e Marche, in serata al Lazio; qualche rovescio nel nord della Sardegna. Soleggiato o poco nuvoloso nel resto della Penisola e in Sicilia.

Calo termico al Nord e in Sardegna; ulteriore rialzo delle temperature nel resto del Paese, con punte di 36-38 gradi al Centro, 40-43 al Sud e in Sicilia.