Meteo, oggi martedì 18 gennaio, tempo stabile e temperature oltre media

L’alta pressione resta salda sull’Italia: favorirà quindi per oggi, martedì 18 gennaio, tempo stabile e temperature oltre media. Queste condizioni però stanno determinando un sensibile peggioramento della qualità dell’aria, con elevate concentrazioni di inquinanti atmosferici soprattutto in Pianura Padana e anche la formazione di nebbie al Centro-Nord. Le temperature, seppure in lieve calo, si mantengono su valori poco superiori alla norma in molte regioni.

Da metà settimana l’alta pressione tenderà a indebolirsi, lasciando il via libera a una nuova perturbazione in arrivo da Ovest con un aumento della nuvolosità; le prime precipitazioni isolate potrebbero raggiungere innanzitutto il versante tirrenico del Centro, per poi dirigersi verso i settori adriatici, il Sud e la Sicilia, con nevicate in Appennino fino a quote collinari. I venti freddi in rinforzo determineranno un sensibile calo delle temperature: da venerdì valori in diminuzione, più sensibile al Sud e sul settore orientale della Penisola.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 18 gennaio

Al mattino nuvolosità in Sardegna e nord della Sicilia; nebbie a inizio giornata in Veneto, Emilia, Toscana e Umbria; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio cielo quasi ovunque sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento che insiste sulle Isole maggiori. Dalla tarda serata di nuovo rischio di nebbia al Nord e al Centro.

Temperature minime in calo al Centro-Sud; massime in diminuzione sul medio e basso versante adriatico, senza grandi variazioni altrove. Venti deboli, con l’eccezione di una moderata Tramontana su Puglia e Ionio.

Le previsioni meteo per mercoledì 19 gennaio

Tempo stabile. Al mattino rischio di nebbie in Pianura Padana; altrove prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi; aumento delle nubi in Sardegna. Nel pomeriggio aumento progressivo della nuvolosità più diffuso sulle regioni tirreniche, comunque senza precipitazioni.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.