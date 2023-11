Meteo, oggi lunedì 6 novembre, prevalenza di sole

L’inizio della settimana è caratterizzato da condizioni meteo temporaneamente più stabili, con una giornata di oggi, lunedì 6 novembre, nella quale non sono previste precipitazioni di rilievo e i venti saranno in rapido indebolimento.

Tra domani e mercoledì 8 però un’altra perturbazione, la quarta di novembre, riporterà condizioni instabili in Sardegna, al Sud e in Sicilia, coinvolgendo inizialmente anche parte del Centro e solo marginalmente il Nord. I fenomeni più intensi, con rovesci e temporali, sono previsti mercoledì al Sud, dove questa nuova perturbazione darà luogo anche a un sensibile calo termico.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 6 novembre

Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con addensamenti nuvolosi più compatti solo su Lazio, Campania, Basilicata e zone interne del Centro. Nel pomeriggio ancora tempo soleggiato soprattutto al Nord-Ovest e in Emilia, Puglia, Calabria ionica e Sicilia; nelle altre regioni nuvolosità irregolare, ma senza piogge di rilievo, che invece in serata torneranno localmente, seppure deboli, tra Spezzino e alta Toscana, in Umbria, Lazio e nord-ovest della Sardegna.

Temperature minime in calo quasi ovunque; massime per lo più stazionarie e con valori nella norma o poco superiori. Venti ancora moderati o tesi di Libeccio sui mari di ponente, regioni centrali ed Emilia Romagna, ma in graduale attenuazione. Molto mossi il mar Ligure, il Tirreno e i mari intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 7 novembre

Nuvoloso o molto nuvoloso fin dal mattino in Sardegna, regioni centrali (tranne media e alta Toscana) e Campania, con piogge e rovesci fino almeno al pomeriggio. Nuvole e deboli precipitazioni sparse al mattino anche in Lombardia, nel pomeriggio in Triveneto, con quota neve intorno a 1600 metri. Tempo stabile con ampie zone di sereno nel resto del Paese. In serata ancora qualche pioggia in Abruzzo, Molise e Campania.

Temperature in generale diminuzione nei valori massimi. Venti deboli o ancora localmente moderati. Mari da poco mossi a mossi.