Meteo, oggi lunedì 28 febbraio, ancora freddo, piogge e nevicate

Nella giornata di oggi, lunedì 28 febbraio, nonostante il graduale allontanamento della perturbazione che nel weekend ha portato diffuso maltempo in gran parte del Centro-Sud, continueranno a soffiare gelidi venti settentrionali che manterranno le temperature al di sotto delle medie stagionali accentuando tra l’altro la sensazione di freddo. La perturbazione infatti è seguita da un nucleo di gelida aria artica che in questa prima parte della settimana darà al tempo un sapore ancora tipicamente invernale. Oltre al freddo le correnti gelide nelle giornate di oggi e domani porteranno anche piogge e nevicate fino a bassa quota al Sud e regioni centrali adriatiche.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 28 febbraio

Nuvole al Sud e sul medio Adriatico, con piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria; qualche nevicata sui rilievi di queste regioni oltre 600-1000 metri. Bel tempo nel resto d’Italia.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest e nelle regioni tirreniche. Ancora ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud, in serata di nuovo in rinforzo anche al Nord.

Le previsioni meteo per martedì 1 marzo

Nuvole al Nord-Ovest, nelle regioni centrali adriatiche, al Sud e nelle Isole, con piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale; nevicate fino a quote molto basse sulle zone interne del medio versante adriatico, a quote collinari al Sud. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello.

Temperature massime in generale calo, sotto la norma, specie al Centro-Sud.