Meteo, 25 settembre instabile poi torna il rischio nubifragi. Ecco dove

La settimana proseguirà nel segno della turbolenza e della dinamicità, a causa di una serie di perturbazioni atlantiche che si susseguono rapidamente sull’Europa centrale, coinvolgendo in parte anche il nostro Paese dove, nel corso dei prossimi giorni, si rinnoveranno le condizioni di maltempo e dunque il rischio di nuove criticità.

La perturbazione numero 7 di settembre, molto veloce, oggi attraverserà il Centro-Nord e la Sardegna accentuando condizioni di instabilità atmosferica, in un contesto generale di grande variabilità.

La n.8, infine, investirà le regioni settentrionali tra giovedì e venerdì, dove si attende un altro carico di precipitazioni, in alcuni casi molto abbondanti, questa volta soprattutto nei settori a nord del Po e all’estremo Nord-Est. Le regioni centrali, la Campania e la Sardegna saranno coinvolte più marginalmente tra la seconda parte di venerdì e la giornata di sabato, mentre il resto del Sud dovrebbe essere risparmiato, ma la tendenza resta ancora incerta. Qui, in compenso, andrà in scena il caldo anomalo e tornerà in campo l’estate: complici i venti meridionali, infatti, il termometro – attualmente già superiore ai 25 gradi e localmente vicino ai 30 – potrà addirittura superare tale soglia. Al Nord, per contro, clima di stampo più autunnale.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 settembre

Mercoledì su tutte le regioni condizioni di spiccata variabilità, con una alternanza di annuvolamenti e temporanee schiarite, più ampie all’estremo Sud e sulla Sicilia orientale. Il tempo sarà molto instabile, con rovesci frequenti e qualche temporale, soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, su Campania, Umbria e Marche. Fenomeni più occasionali al Nord, sulla Sicilia occidentale e, al mattino, sulla Sardegna. Precipitazioni in generale esaurimento in serata. Temperature massime in lieve flessione al Nord e sulla Toscana, senza grosse variazioni altrove, sempre superiori alla norma al Sud e sulle Isole dove oscilleranno per lo più tra 26 e 30 gradi.

Le previsioni meteo per giovedì 26 settembre

Giovedì sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e sulle Isole tempo in prevalenza soleggiato. Cielo nuvoloso nel resto del Paese, con nuvolosità più densa e compatta su regioni di Nord-Ovest, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli dove pioverà a intermittenza sin dalle prime ore del giorno. Dalla sera fenomeni in intensificazione su tutta la fascia alpina e prealpina, in Liguria e sulle pianure a nord del Po, localmente fino a molto abbondanti. Possibili nubifragi.

Temperature massime in aumento al Centro e sulle Isole, più o meno stazionarie al Sud, con valori fino a 30-31 gradi su Sardegna e Sicilia. Venti meridionali in rinforzo, fino a tesi sui mari di ponente, regioni centrali e Adriatico settentrionale, con i rispettivi mari tendenti a mossi, fino a molto mosso il mar Ligure.