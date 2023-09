Meteo: oggi (giovedì 28 settembre) qualche pioggia e temperature oltre la norma

Tra oggi (giovedì 28 settembre) e venerdì 29 ancora un po’ di instabilità all’estremo Sud, con gli ultimi isolati acquazzoni prima del definitivo allontanamento del vortice di bassa pressione che ancora insiste sullo Ionio, mentre nel resto d’Italia si farà più forte la presenza dell’alta pressione, che garantirà quindi prevalenza di tempo soleggiato e stabile.

Nel fine settimana l’alta pressione occuperà con decisione tutta l’Italia, allargando la sua influenza anche all’estremo Sud: sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre saranno quindi giornate in generale piene di sole, con piogge praticamente assenti e temperature in ulteriore aumento, per cui in gran parte del paese si farà sentire un po’ di caldo anomalo, tipico di fine estate.

Il caldo anomalo toccherà l’apice all’inizio della prossima settimana, quando le temperature si spingeranno ben oltre la norma anche in montagna, con lo zero termico che, in alcuni settori dell’Arco Alpino, potrebbe spingersi nuovamente oltre i 4500 metri.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 28 settembre

Alternanza tra sole e nuvole in Calabria, dove nel corso del giorno si formeranno anche isolati temporali. Un po’ di nuvolosità anche sulla Sicilia Orientale, ma senza piogge; soleggiato e stabile nel resto d’Italia. Temperature massime senza grandi variazioni con valori per lo più compresi fra 24 e 30 gradi. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 29 settembre

Giornata tra sole e nuvole in Basilicata, Calabria e Sicilia, con rovesci e temporali qua e là, specie nel pomeriggio. Bello e soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento; un po’ di caldo anomalo, specie al Centro-Nord. Venti per lo più deboli.