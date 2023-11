Meteo, oggi domenica 26 novembre, tempo in miglioramento ma freddo

La perturbazione numero 11 del mese prima di allontanarsi dal nostro Paese porterà le ultime deboli precipitazioni in questa mattinata in Puglia e Calabria; dopo il suo transito sull’Italia, nel corso della giornata poi il tempo tornerà in prevalenza stabile ma con un brusco calo termico, avvertibile già nella notte e al primo mattino, con le prime gelate diffuse in pianura al Centro-Nord.

La settimana inizierà con un nuovo peggioramento, con le nuvole in aumento già da domani mattina, per l’avvicinarsi di un’altra veloce perturbazione (la nr. 12) che entro la serata di lunedì darà luogo a piogge in gran parte del Paese, con nevicate sulle Alpi anche a quote poco inferiori ai 1000 metri e i cui effetti si faranno sentire martedì soprattutto al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 26 novembre

Nella notte e al mattino residue precipitazioni lungo le coste di Molise e Puglia e tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia; ultimi fiocchi di neve nel nord dell’Alto Adige ma con tendenza ad un generale miglioramento. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, salvo un po’ di nuvole sulle Isole e dal pomeriggio anche su alta Toscana e Liguria.

Temperature minime in sensibile calo ovunque, anche sotto lo zero all’alba in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro; massime in ulteriore diminuzione in Calabria e nelle Isole, in lieve rialzo nelle altre regioni. Venti e moto ondoso in attenuazione, ma ancora forti raffiche di Maestrale nelle Isole e sul mar Ionio.

Le previsioni meteo per lunedì 27 novembre

Nuvoloso fin dal mattino in Sardegna, Liguria, Pianura Padana e regioni tirreniche; nel pomeriggio nuvole ovunque, con qualche schiarita che resisterà solo sul medio e basso Adriatico; piogge in Sardegna e Liguria. In serata peggioramento in gran parte del Paese, con piogge che risparmieranno solo Sicilia e Calabria, più intense tra Lazio e Campania; neve su Alpi e Prealpi fino a 800/1000 metri.

Temperature massime in calo al Nord, in rialzo al Sud. Venti moderati occidentali sui mari di ponente e Isole; meridionali su Ionio e Adriatico.