Meteo, oggi domenica 23 maggio, sole e caldo in aumento al Sud. Nuvole e qualche pioggia al Centro-Nord

Oggi, domenica 23 maggio, avremo sole e caldo in aumento al Sud con nuvole e qualche pioggia al Centro-Nord: nelle regioni meridionali le temperature oltrepasseranno anche i 30 gradi, con locali punte a sfiorare i 35 gradi. La fase di caldo anomalo sarà comunque di breve durata e già tra domani e martedì si attenuerà in tutto il Sud e nelle Isole, prima in Sardegna poi anche nelle regioni meridionali. Al Nord invece per domani è confermato l’arrivo di una perturbazione (la numero 12 del mese) molto più attiva della precedente.

Questo nuovo sistema perturbato, proveniente dal Mediterraneo occidentale, porterà piogge diffuse e localmente anche intense sulle regioni settentrionali, coinvolgendo in parte anche il Centro e la Sardegna.

Previsioni meteo per oggi, domenica 23 maggio

Cielo in generale nuvoloso al Centro-Nord e Sardegna, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno qualche pioggia su Venezie, zone interne del Lazio e Appennino abruzzese. In prevalenza sereno o poco nuvoloso al Sud.

Temperature massime in leggero calo in Sardegna, in aumento altrove, e in particolare al Sud, dove sono possibili delle punte anche oltre i 30 gradi. Venti da deboli a moderati, settentrionali in Sardegna, in prevalenza meridionali altrove. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per lunedì 24 maggio

Tempo ancora in prevalenza soleggiato al Sud. Nuvole sul resto d’Italia: piogge diffuse al Nord, Toscana e, a carattere più isoalto, anche su Umbria, Marche e Sardegna.

Temperature massime in calo al Nord, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna; stazionarie o in ulteriore leggero aumento altrove. Deboli venti occidentali sulla Sardegna; altrove venti di Scirocco da deboli a moderati.