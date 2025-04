Meteo: venerdì con bel tempo e clima mite, peggiora da domenica!

Un’area di alta pressione si è rinforzata sull’Italia, accompagnata dall’afflusso di aria via via più mite, e fino a sabato riuscirà a garantire in tutta Italia un tempo bello dal clima primaverile. In particolare le temperature arriveranno anche a toccare e localmente a superare la soglia dei 25 gradi al Sud e nelle Isole maggiori, fino a sfiorare i 30 gradi in Sardegna.

Nella Domenica delle Palme assisteremo però a un generale aumento della nuvolosità, specie nelle regioni settentrionali, per l’avvicinarsi di una perturbazione dalla Spagna (la n.2 di aprile) che riporterà le piogge a partire dalle regioni di Nord-Ovest in successiva estensione in giornata al Nord-Est e all’alta Toscana. Lunedì pioverà diffusamente al Nord e le precipitazioni coinvolgeranno anche Sardegna e parte del Centro; martedì il maltempo potrebbe raggiungere il Sud. La fase perturbata dovrebbe insistere anche mercoledì e giovedì a causa di una nuova perturbazione (la n.3).

Le previsioni meteo per venerdì 11 aprile

Giornata di bel tempo con cielo in prevalenza sereno da nord a sud. Da segnalare solo una nuvolosità sparsa in Liguria, qualche velatura in transito sulla Sardegna e innocui annuvolamenti pomeridiani a ridosso delle aree montuose. Temperature in generale aumento, con punte massime anche oltre i 20 al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e nelle nostre due isole maggiori. Venti deboli, a parte dei rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia meridionale e da est-sudest nel Canale di Sardegna con mari mossi.

Le previsioni meteo per sabato 12 aprile

Tempo nel complesso soleggiato seppur con qualche annuvolamento in più rispetto al venerdì, in particolare nelle regioni del Nord. Da segnalare anche qualche velatura e locali annuvolamenti sulle aree montuose alpine ed appenniniche.

Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud; valori ovunque intorno ai 20 gradi ma con punte anche oltre i 25 in Sardegna. Venti deboli meridionali sui mari di ponente, fino a localmente moderati intorno alla Sardegna, e di Maestrale tra lo Ionio e il basso Adriatico. Mossi il Canale di Sardegna l’Adriatico meridionale e al largo lo Ionio e il Mare di Sardegna; calmi o poco mossi i restanti bacini.