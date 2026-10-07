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Meteo: oggi (7 ottobre) piogge e temporali. Le zone coinvolte

Le previsioni meteo per oggi, 7 ottobre, vedono un peggioramento delle condizioni atmosferiche su parte del Paese, con temporali localmente forti
Previsione7 Ottobre 2026 - ore 09:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo la lunga coda d’estate, è iniziata una fase di tempo più autunnale, con la perturbazione giunta ieri (numero 1 di ottobre) che nella giornata odierna (mercoledì 7) porterà ancora un po’ di instabilità al Centro-Sud, mentre subito dietro si sta già affacciando un’altra più intensa perturbazione atlantica (la numero 2 del mese) che nel corso delle prossime ore porterà un sensibile peggioramento del tempo al Nordovest e Sardegna, per poi portare maltempo, entro la fine del giorno, anche al Nordest e Toscana.

Questa seconda perturbazione insisterà sull’Italia anche nei prossimi giorni, accompagnata da diffuso maltempo che domani (giovedì 8) coinvolgerà soprattutto Centro-Nord e Sardegna mentre venerdì 9 le piogge bagneranno gran parte del Paese, sostanzialmente risparmiando solo il Nordovest. Inizialmente, nonostante il maltempo, le temperature rimarranno relativamente miti, ma da venerdì, con l’arrivo di correnti più fredde, è atteso un sensibile e diffuso calo termico.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 7 ottobre

Nuvole su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Al mattino piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e, a carattere più isolato, anche Lazio e Campania. Nel pomeriggio piogge sparse, per lo più deboli, su tutto il Nordovest; isolati rovesci e temporali su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e nord della Sardegna.

In serata piogge su gran parte del Nord, Toscana, Salento e Sardegna; temporali anche forti su Liguria e Toscana. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo nel medio versante adriatico, Sud e Isole. Moderati venti meridionali al Sud, dove i mari risulteranno in generale mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 8 ottobre

Molte nubi e piogge per gran parte della giornata al Centro-Nord, con rovesci e temporali più insistenti su Alpi e Nord-Est; temporali diffusi e localmente intensi al mattino in Toscana e Lazio, dal pomeriggio possibili anche al Nord, nel resto del Centro, in Campania e Sardegna.

Temperature ancora oltre la norma al Sud e in Sicilia, dove saranno possibili ulteriori rialzi; in calo più marcato nelle aree temporalesche. Venti moderati o forti su tutti i mari e in gran parte del Paese, tranne la pianura Padana. Moto ondoso dei mari in aumento

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Ottobre ore 15:06

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