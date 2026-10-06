Meteo: oggi (6 ottobre) primo assaggio d'autunno! Ecco dove

Nel corso di questa settimana l'autunno prova a prendersi la scena, con più perturbazioni in transito. La prima (la numero 1 di ottobre) è attiva soprattutto oggi (martedì 6), con temporali anche di forte intensità possibili sui settori tirrenici, tra la Sardegna e le regioni centrali.

A seguire è previsto l'arrivo di una seconda perturbazione, la numero 2 di ottobre, più estesa e organizzata: si affaccerà sul Nord-Ovest nel corso di mercoledì 7 e giovedì 8 interesserà il Centro-Nord, con piogge abbondanti e localmente intense e un deciso rinforzo della ventilazione, portando condizioni più autunnali sulla nostra Penisola.

Venerdì 9, infatti, le correnti fresche che la seguono potrebbero raggiungere le nostre regioni, favorendo un deciso calo termico con temperature che, dopo una lunga fase anomala, avranno valori nella media stagionale o poco inferiori. La situazione resta molto dinamica: vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti per conferme sull'evoluzione e maggiori dettagli sui fenomeni più intensi.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 6 ottobre

Al mattino schiarite ampie al Nord-Est e sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove, con isolate piogge e rovesci tra bassa Toscana, Abruzzo e Lazio; temporali diffusi in Sardegna, possibili anche nel basso Lazio. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, Romagna e Umbria, insistenti in Sardegna e in estensione a parte della Sicilia. In serata temporali in Campania.

Temperature massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e nord della Sardegna, senza grandi variazioni altrove; valori ancora oltre la norma. Ventoso sui settori di ponente, correnti meridionali, mari localmente molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 ottobre

Nuvolosità diffusa su gran parte del Paese. Nella prima parte della giornata, la probabilità di rovesci sarà maggiore nel settore compreso tra il nord della Campania e il Lazio meridionale. Nel frattempo, soprattutto dal pomeriggio e in serata, tempo in peggioramento sul Nord-Ovest: l’avvicinamento di una perturbazione dalla Francia favorirà piogge sulle aree alpine del Piemonte, oltre a rovesci sulla Liguria e sulla Toscana nordoccidentale.

Venti in prevalenza meridionali. Temperature massime in calo al Nord, senza grandi variazioni o addirittura in lieve aumento altrove con valori ancora oltre la norma.