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Meteo: oggi (29 giugno) caldo estremo e numerosi temporali!

Il caldo intenso insiste sull'Italia fino a domani, 30 giugno, mentre da inizio luglio la fiammata africana si placa con il ritorno del maltempo.
Previsione29 Giugno 2026 - ore 10:03 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione29 Giugno 2026 - ore 10:03 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’eccezionale ondata di calore, che da quasi due settimane tiene sotto scacco buona parte dell’Europa, proseguirà per l’Italia in questo inizio di settimana. Le correnti temperate atlantiche  stanno tornando a prevalere sull’Europa centro-occidentale, dove volge al termine la fase di caldo estremo mentre almeno fino a mercoledì 1° luglio, il nucleo “bollente” della massa d’aria subtropicale indugerà ancora in tutta la fascia meridionale del continente dove i termometri saliranno fino a 38-40 gradi in diverse aree. Scarsa ventilazione e conseguente ristagno dell’umidità nei bassi strati continuano a favorire un marcato disagio dovuto all’afa insistente anche nelle ore notturne quando si fa fatica in molti casi a scendere sotto la soglia dei 25 gradi.

Prosegue anche l’instabilità pomeridiana/serale, con anche degli strascichi notturni, con sviluppo di temporali di calore per lo più sulle aree montuose ma con locali sconfinamenti fino alla pianura Padana ed alle aree interne della penisola. Con l’inizio di luglio, invece, anche gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo di una perturbazione nord atlantica (la prima di luglio) che porterà alla conclusione di questa ondata di caldo estremo al prezzo di una pericolosa fase temporalesca.

Infatti, l’afflusso di aria più temperata e il contrasto termico elevatissimo, determinerà tra mercoledì 1 e venerdì 3 un elevato rischio di fenomeni violenti con grandinate, forti raffiche di vento e la possibilità che si generi anche qualche tromba d’aria. Assisteremo anche ad una generale intensificazione della ventilazione settentrionale che favorirà un significativo ricambio d’aria con calo dei tassi di umidità e dell’afa. Le temperature per qualche giorno scenderanno su valori più vicini alla norma o, perlomeno, sotto la soglia dei 35 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 29 giugno

Inizio di giornata con locali annuvolamenti tra il Nordovest e le Alpi centrali e schiarite più diffuse altrove. Nel pomeriggio nubi irregolari su Alpi, Nord-Ovest e zone interne e montuose del Centro-Sud, con alcuni rovesci e temporali nel settore alpino e prealpino, lungo l’Appennino, nell’interno del Lazio e sui rilievi della Sicilia. Non si escludono fenomeni intensi. Alla sera locali temporali potranno interessare anche zone di pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto occidentale.

Caldo ancora intenso e afoso. Temperature massime per lo più tra 30 e 37 gradi, con punte di 38-40 gradi nella Val Padana orientale e nelle zone interne della penisola. Venti a prevalente regime di brezza, salvo eventuali raffiche in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per martedì 30 giugno

Al mattino nubi e isolati rovesci o temporali sull’alta Lombardia; maggiori schiarite altrove, specie su Emilia Romagna, Liguria e Centro-Sud. Nel pomeriggio sviluppo di nubi e possibili rovesci o temporali su Alpi, Piemonte, zone interne e montuose del Centro, Appennino meridionale e rilievi delle Isole. Verso sera qualche temporale anche sulla pianura emiliana.

Temperature stazionarie o in lieve flessione, ma ancora molto elevate: picchi di 37-38 gradi nella Val Padana orientale e nelle zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, salvo possibili raffiche nelle vicinanze dei temporali e rinforzi di Maestrale sulla Sardegna occidentale.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Giugno ore 10:42

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