Meteo: oggi (15 febbraio) piogge, venti e neve fino a bassa quota! Ecco dove

L’intensa perturbazione in transito sull’Italia (la numero 5 di febbraio) nelle prossime ore porterà diffuso maltempo al Centro-Sud, con piogge localmente intense, vento forte, temperature in calo e anche neve a quote relativamente basse. La massa d’aria fredda di origine artica, che accompagna la perturbazione, causerà infatti un sensibile abbassamento della quota neve, che scenderà fino a quote collinari su alcuni settori dell’Appennino Settentrionale e Centrale. La neve nel corso del giorno si spingerà anche più a sud, a imbiancare pure l’Appennino Meridionale e i rilievi della Sicilia, ma a quote più elevate.

La fase di maltempo comunque presto tenderà a smorzarsi, perché già domani (domenica 16) la perturbazione comincerà ad allontanarsi, lasciando dietro di sé le ultime precipitazioni sulle regioni meridionali. Nella prima parte della prossima settimana si profila una fase più stabile e asciutta, garantita da un generale rialzo della pressione atmosferica.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 15 febbraio)

Prevalenza di tempo bello al Nord e Toscana, ma con qualche nebbia mattutina sulla Pianura Padana. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse, localmente anche intense, su medio versante adriatico, Basso Lazio e regioni meridionali; neve sull’Appennino Centrale oltre 300-800 metri, sull’Appennino Meridionale e sulle montagne della Sicilia oltre 900-1200 metri.

Temperature massime quasi dappertutto in calo, più sensibile al Centro-Sud. Ventoso su tutti i mari che risulteranno in generale mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 16 febbraio

Al Centro-Nord e in Sardegna, nonostante un po’ di nuvolosità che a tratti nasconderà il sole, la giornata risulterà asciutta, senza piogge o nevicate. Nuvolosità più compatta al Sud e in Sicilia dove saranno possibili delle residue piogge su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, per lo più nella prima parte del giorno.

Temperature minime leggermente sottozero in pianura al Nord e localmente anche al Centro; massime stazionarie o in leggero calo al Nord, lievi rialzi al Centro-Sud. Valori in generale prossimi alla norma. Venti settentrionali in graduale attenuazione.