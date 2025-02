Meteo: oggi (11 febbraio) stop alla tregua. Nuova perturbazione: i dettagli

Dopo una breve pausa, nella giornata di oggi (martedì 11 febbraio) una debole perturbazione (la numero 4 di febbraio) raggiunge l’Italia causando un nuovo moderato peggioramento. Sono attese quindi nuove piogge, soprattutto al Nord dalla seconda parte del giorno, con delle nevicate su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale a quote piuttosto alte, poiché le temperature si attesteranno su valori leggermente al di sopra della norma. Nella prima parte di mercoledì 12 le deboli precipitazioni insisteranno al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, mentre al Sud la nuvolosità risulterà per lo più innocua.

L’evoluzione per la seconda parte della settimana rimane piuttosto incerta, ma è probabile l’arrivo venerdì 14 (San Valentino) al Nord di un vortice di bassa pressione associato ad una massa di aria fredda che nel fine settimana scivolerà lungo la Penisola portando tempo molto instabile e forti venti.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 11 febbraio)

Cielo da nuvoloso a coperto al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Al mattino prime deboli piogge in Liguria, basso Piemonte e coste toscane; possibili foschie e nebbie in Umbria e Marche. Tra pomeriggio e sera precipitazioni più diffuse al Nord, in Toscana e Marche, nevose sui rilievi oltre 1200-1400 metri. Qualche pioggia serale anche nel sud della Sardegna.

Altrove poco o parzialmente nuvoloso. Temperature massime in lieve calo in gran parte del Centro-Nord. Venti moderati meridionali su Isole e mari circostanti, deboli altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 febbraio

Molte nubi ovunque. Nel corso del giorno piogge deboli e isolate su Lombardia, Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e nord della Campania; neve sui rilievi oltre 1000-1400 metri.

Temperature minime quasi invariate al Nordovest, in sensibile aumento nel resto d’Italia; massime nel complesso stazionarie o in leggera crescita.