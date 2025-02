Meteo: oggi (10 febbraio) parziale tregua, poi nuova fase di maltempo. I dettagli

Anche nei prossimi giorni l’alta pressione si terrà lontana dalla nostra Penisola, per cui il parziale miglioramento di oggi (lunedì 10 febbraio) risulterà solo temporaneo. Per domani (martedì 11) è infatti previsto il passaggio di una perturbazione (la numero 4 di febbraio) che porterà una nuova fase di maltempo al Centro-Nord, con piogge sparse e nevicate comunque in generale di debole intensità. Strascichi di maltempo anche mercoledì 12, con un po’ di piogge soprattutto sulle regioni tirreniche.

Per la seconda parte della settimana il contesto resta molto incerto, ma è probabile che dopo una nuova parziale tregua nella giornata di giovedì 13 un’altra e più intensa perturbazione raggiunga il Paese già venerdì 14 (San Valentino). In questa settimana le temperature notturne rimarranno nel complesso al di sopra dello zero alle basse quote mentre le massime oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo: non sono previste, quindi, ondate di freddo intenso.

Le previsioni meteo per lunedì 10 febbraio

Molte nuvole al Nord, ma con poche deboli piogge solo sul Levante Ligure. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi su regioni tirreniche e Isole, con qualche pioggia su Alta Toscana e Sicilia; in prevalenza bello nel resto d’Italia.

Temperature minime in lieve diminuzione in gran parte del Centro-Sud; massime in rialzo al Nord e in Sicilia, con poche variazioni altrove. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per martedì 11 febbraio

Molte nuvole al Centro-Nord: piogge sparse, soprattutto dal pomeriggio, su Piemonte, Liguria, Val Padana, Toscana, Umbria e nord delle Marche; locali nevicate sulle Alpi solo sopra i 1200 metri di quota. Nubi e isolate piogge possibili anche sulle Isole Maggiori. Cieli poco o parzialmente nuvolosi su Lazio, Abruzzo, Molise e Sud Italia.

Temperature massime in calo nelle aree più nuvolose del Centro-Nord. Venti fino a moderati da nord-est sull’alto Adriatico e meridionali in Sardegna e nel Canale di Sicilia.