Ancora qualche nuvola ma il tempo torna stabile ovunque: andiamo verso un nuovo aumento del caldo. Le previsioni meteo dal 5 ottobre

Nelle prossime ore osserveremo ancora un po' di nuvolosità, specie al Nord, come conseguenza della perturbazione numero 1 del mese, in transito al di là delle Alpi, ma in generale senza piogge. Le temperature, nonostante la flessione di queste ore, rimarranno in generale al di sopra della norma.

Nell'ultima parte della settimana, poi, l'alta pressione tornerà a consolidarsi con più decisione sull'Italia, determinando ovunque condizioni stabili e temperature in aumento, che nel weekend raggiungeranno valori da fine estate.

In base alle ultime proiezioni, la fase di tempo stabile e insolitamente caldo insisterà almeno fino alla prima parte della prossima settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 5 ottobre

Oggi il sole si alternerà a momenti più nuvolosi al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud, dove comunque non si profilano piogge di rilievo. Altrove il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, stazionarie o in leggero calo nel resto del Paese, ma sempre con valori in generale al di sopra della norma. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 6 ottobre

Giornata tra sole e nuvole al Nord-Ovest, al Sud e sulle Isole maggiori, ma con tempo in generale stabile: potranno fare eccezione solo isolati piovaschi sull'Appennino meridionale, più probabili nel corso del pomeriggio. Nel resto d'Italia prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature con poche variazioni, nel complesso ancora al di sopra dei valori medi stagionali di qualche grado.