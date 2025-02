Meteo, nuova settimana con fasi di maltempo: le previsioni

Una debole perturbazione atlantica (numero 6 del mese) sta coinvolgendo l'Italia. Tra oggi e martedì saranno colpite più direttamente le regioni del Centro-Sud peninsulare dove si verificheranno precipitazioni un po’ più significative. A seguire, gli ultimi giorni di febbraio resteranno movimentati e dinamici: in particolare tra martedì sera e giovedì quando, il passaggio di un’altra e più attiva perturbazione atlantica (la numero 7, l’ultima del mese), darà vita ad una fase di diffuso maltempo, localmente anche intenso, in gran parte del Paese. Nonostante la parentesi perturbata, le temperature subiranno poche variazioni sostanziali e si manterranno su valori spesso oltre la norma. Di conseguenza, anche le nevicate attese a metà settimana nel settore alpino rimarranno confinate a quote medio-alte. Si tratta, tuttavia, di un’evoluzione ancora poco chiara e definita: i prossimi aggiornamenti ci consentiranno di essere più precisi nei dettagli dei fenomeni previsti e nella tempistica delle aree coinvolte.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 24 febbraio



Lunedì prevalenza di sole su Calabria meridionale e Isole. In mattinata breve fase soleggiata anche su Valle d’Aosta, nord e ovest del Piemonte, nord della Lombardia e Triveneto. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese: piogge sparse inizialmente più probabili su Liguria di levante, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, in successiva estensione a Campania, e nord della Puglia, in serata anche al resto della regione e alla Basilicata. Temperature: sopra lo zero anche al Nord. Massime in lieve ulteriore aumento al Nord, in leggero calo al Centro-Sud peninsulare, prossime a 20 gradi sulla Sardegna. Venti per lo più di debole intensità. Mari poco mossi o calmi.

Previsioni meteo per martedì 25 febbraio

Martedì su tutte le regioni nuvolosità estesa e compatta, intercalata da schiarite temporanee e localizzate, più probabili in Sicilia, al mattino anche tra Puglia e Basilicata. Nel corso della giornata possibilità di alcune precipitazioni, deboli o localmente moderate, sparse e intermittenti, sia al Nord che sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna. Sulle Alpi centrali e occidentali quota neve intorno a 1500 metri circa. Temperature: massime stazionarie o in contenuta flessione. Venti: per lo più meridionali, moderati di Libeccio tra la Sardegna e il Tirreno meridionale.