Meteo: nuova perturbazione tra domani e venerdì, tornano pioggia e neve! Le previsioni dal 14 novembre

Una perturbazione a carattere di fronte freddo (la numero 3 di novembre), raggiungerà le Alpi nella notte per poi attraversare tutta l’Italia da nord a sud, tra giovedì e venerdì. Sarà accompagnata da un sensibile ma temporaneo calo termico e da un rinforzo del vento, con delle nevicate nelle zone appenniniche delle regioni centrali adriatiche.

Alle spalle della perturbazione, fin da domani pomeriggio il tempo andrà migliorando rapidamente al Nord, dove si profilano condizioni meteo stabili anche in gran parte del weekend che tuttavia vedrà il ritorno di nebbie e nuvole basse in Pianura padana. Venerdì il tempo migliorerà anche nelle regioni centrali, mentre per il Sud si profila uno scenario più complesso.

Infatti la perturbazione numero 1 del mese, responsabile del forte maltempo che ha colpito la Sicilia orientale, si sta spostando sulle regioni del Sud peninsulare e fino a giovedì darà luogo a una fase molto instabile, con piogge e temporali, per poi allontanarsi verso la Grecia. Il Sud non vedrà tuttavia una pausa dalle precipitazioni a causa del successivo arrivo del fronte freddo.

Per un diffuso ma temporaneo miglioramento, con la cessazione delle precipitazioni anche al Sud e nelle Isole, bisognerà attendere fino a sabato.

Le previsioni meteo per giovedì 14 novembre

Nella notte e al primo mattino osserveremo nuvole e deboli precipitazioni su est Lombardia, al Nord-Est e in Romagna, nevose su Alpi e Prealpi fino a 1000/1300 metri. Ampie schiarite in quasi tutto il Nord dalla tarda mattinata e cielo sereno nel pomeriggio, con nubi e deboli fenomeni più insistenti in Romagna. Graduali schiarite anche in Toscana e Lazio; nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con piogge e rovesci sulle coste adriatiche, dalle Marche alla Puglia (quota neve sull’Appennino centrale tra 1000 e 1400 metri), più isolati al Sud e in Sardegna; piogge sporadiche nella Sicilia tirrenica e orientale.

In serata i rovesci si fanno di nuovo più diffusi e localmente intensi nelle regioni meridionali.

Temperature massime in lieve calo al Nord, più marcato al Centro, specie nel versante adriatico. Giornata ventosa per venti settentrionali, con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 15 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Toscana, Umbria e Lazio; nebbia in banchi in pianura Padana a inizio giornata; dal pomeriggio ampie schiarite anche nel resto del Centro e in Sardegna.

Nuvole e instabilità al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali più probabili in Puglia, Basilicata, Calabria e nel nord dell’isola. Temperature minime in calo quasi ovunque, con deboli gelate possibili anche in pianura al Nord; massime in lieve rialzo al Centro-Nord, in calo al Sud. Ancora ventoso al Centro-Sud e Isole, con mari molto mossi.