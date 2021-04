Meteo, nuova perturbazione in arrivo da metà settimana

Nella giornata di mercoledì 28 aprile la decima perturbazione del mese si allontanerà verso i Balcani ma l’atmosfera resterà instabile sull’Italia. Nella giornata di giovedì 29 poi, un nuovo sistema perturbato arriverà sul nostro Paese determinando una fase piovosa per le regioni del Nord con rischio di fenomeni anche intensi.

Nuovo peggioramento meteo da giovedì 29 aprile

Nella giornata di mercoledì 28 aprile ci sarà il rischio di rovesci e locali temporali sulle regioni del Centro. Al Nord sarà presente ancora molta nuvolosità ma le senza precipitazioni di rilievo.

Situazione ancora stabile e soleggiata al Sud. Temperature in aumento al Nord, senza grosse variazioni al Centro-sud con valori sopra le medie al Sud e in Sicilia dove si farà sentire ancora un clima caldo per il periodo.

Per la giornata di giovedì 29 aprile sembra profilarsi l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge diffuse sulle regioni settentrionali e rischio di forti fenomeni sulle zone prealpine e sulla Liguria. Nuvolosità in transito al Centro ma con basso rischio di pioggia. Resisterà il tempo soleggiato al Sud e sulla Sicilia. Le temperature saranno il rialzo, con l’eccezione del Nord.