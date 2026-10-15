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Meteo, nuova perturbazione: domenica torna la pioggia, ecco dove!

Domenica 18 ottobre si conferma l'arrivo di una nuova perturbazione: piogge in vista per diverse regioni
Tendenza15 Ottobre 2026 - ore 11:48 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza15 Ottobre 2026 - ore 11:48 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nel weekend l’indebolimento della struttura di alta pressione consentirà l’avvicinamento di una perturbazione che, domenica, porterà piogge soprattutto al Nord-Ovest e qualche rovescio o temporale nell’area del Ligure e del medio-alto Tirreno. I venti di Scirocco che accompagneranno il sistema nuvoloso andranno anche ad alimentare un po’ di instabilità in corrispondenza del basso Ionio fra la Calabria e la Sicilia. La configurazione della circolazione atmosferica che prenderà forma all’inizio della prossima settimana, caratterizzata da un vasto anticiclone di blocco sul Nord Europa, spingerà temporaneamente la perturbazione verso il settore occidentale del continente dando luogo a un miglioramento, a parte gli ultimi effetti lunedì all’estremo Nord-Ovest. Gli ultimi aggiornamenti evidenziano, per i giorni successivi, lo spostamento del nucleo dell’alta pressione verso la Russia con conseguente ripristino delle correnti occidentali sul Mediterraneo e il ritorno delle piogge a partire dalla Sardegna, martedì, e successivamente, anche nel resto del Paese fra mercoledì e giovedì.

La tendenza meteo da domenica 18 ottobre

Più in dettaglio, domenica 18 ottobre il tempo peggiorerà al Nord-Ovest, dove saranno possibili piogge sparse, anche moderate, in particolare su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, con anche dei temporali su quest’ultima regione. Qualche pioggia sarà possibile anche sulla Lombardia occidentale; isolati rovesci o temporali andranno a interessare i settori occidentali di Toscana e Lazio e i versanti ionici di Calabria e Sicilia. Non si escludono locali piovaschi anche in Sardegna. Nel resto del Paese il tempo resterà stabile e abbastanza soleggiato. Da segnalare inoltre, tra la notte e il primo mattino, la possibile formazione di nebbie o strati bassi nella Valpadana orientale e nelle valli interne del Centro.

Le temperature massime caleranno al Nord, in modo più sensibile al Nord-Ovest, mentre saranno in rialzo al Sud; valori dai 15 ai 19 gradi al Nord-Ovest, fino ai 20-23 gradi nel resto d’Italia, ma con punte di 24-26 gradi sulle Isole grazie i venti di Scirocco.

Lunedì 19 il tempo sarà ancora nuvoloso al Nord-Ovest, ma con poche piogge fra Liguria e basso Piemonte. Sporadiche precipitazioni possibili ancora su alta Toscana, Sardegna tirrenica e settori ionici di Calabria e Sicilia. In tutto il resto del Paese tempo stabile e prevalentemente soleggiato, a parte qualche nebbia o strati bassi al primo mattino nelle valli del Centro. Temperature per lo più in leggero rialzo grazie all’insistenza dei venti di Scirocco.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Ottobre ore 19:00

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