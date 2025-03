Meteo, nuova perturbazione da domenica 23 marzo: forti piogge e tanta neve in montagna

Il primo weekend di primavera prosegue con l’ulteriore indebolimento dell’alta pressione e con l’arrivo sull’Italia di un’altra e più intensa perturbazione atlantica (la numero 11 del mese), che tra la serata di sabato e domenica investirà soprattutto il Centro-Nord, coinvolgendo però anche le regioni meridionali.

Le aree a rischio forti piogge e rovesci fino a domenica mattina saranno il Nord-Ovest, l’alta Toscana, le Prealpi orientali e il Friuli; in Liguria sono possibili forti temporali, mentre sulle Alpi è in arrivo un altro rilevante quantitativo di neve fresca, fino a mezzo metro sopra i 1500-2000 metri entro la fine di domenica.

Anche questa perturbazione è accompagnata da intensi venti di Scirocco, con rischio di raffiche tempestose (fino a 100 km/h) al Sud e in Sicilia e probabili mareggiate lungo le coste esposte. Al Sud e in Sicilia si conferma una fase di caldo anomalo.

Le previsioni meteo per domenica 23 marzo

Su tutte le regioni cielo in prevalenza nuvoloso, con nuvolosità spesso compatta al Nord e maggiore spazio per parziali schiarite su medio Adriatico, Campania, Calabria e Isole. Precipitazioni più diffuse e localmente intense tra la notte e il mattino, in particolare su alto Piemonte, alta Lombardia, Nord-Est, Toscana, interno del Centro e Puglia. Quota neve sulle Alpi tra 1500 e 1700 metri. Nel pomeriggio il tempo resta instabile, con nuvolosità irregolare e occasione per piogge intermittenti al Centro-Nord e zone ioniche. In serata piogge di nuovo più diffuse sulle regioni settentrionali.

Temperature massime in rialzo, tranne in Sardegna; punte di 25 gradi in Sicilia. Forti venti di Scirocco su Adriatico meridionale, Puglia, Sicilia e mari circostanti, con raffiche a sfiorare i 100 Km/h; mari agitati e probabili mareggiate sulle coste esposte.

Le previsioni meteo per lunedì 24 marzo

Cielo in prevalenza nuvoloso, ma con nuvolosità compatta solo a inizio giornata in parte del Nord. Al mattino piogge sparse al Nord-Ovest e al Centro-Sud, meno probabili in Toscana e Marche. Possibili isolati temporali in Calabria e Sicilia.

Nel pomeriggio precipitazioni più isolate al Nord, con neve sulle Alpi occidentali da 1700 metri; instabile con rovesci sparsi su zone interne e adriatiche del Centro, al Sud e Isole. In serata migliora quasi ovunque, con spazio a rasserenamenti al Nord e sul medio Tirreno.

Temperature senza grandi variazioni. Insiste un forte Scirocco in Puglia, Calabria e nello Ionio.