Meteo, nuova ondata di caldo anomalo: quanto durerà? Gli aggiornamenti

Si profila per i prossimi giorni una nuova ondata di caldo anomalo a causa dell’espansione dell’Anticiclone Nord-Africano. Si potrebbero toccare e addirittura superare i 35 gradi al Centro-sud a partire dalla Sardegna.

Mercoledì tempo stabile e soleggiato su Isole e Centro-sud. Nuvolosità variabile al Nord e sulla Toscana nuvolosità variabile con qualche pioggia sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità sulle Alpi e Prealpi lombarde e sui rilievi friulani.

Temperature: in aumento e superiori alla norma su tutte le regioni; giornata estremamente calda in Sardegna dove localmente le temperature massime potranno superare i 35-36 gradi. Soffieranno venti da sud o sudest sul mar Ligure, in Sardegna, sul medio e alto Tirreno, nel canale di Sicilia; per lo più deboli altrove. Mari: mossi o molto mossi canale di Sardegna e settore ovest del Tirreno, mossi mar Ligure e canale di Sicilia; generalmente poco mossi gli altri.

Giovedì sarà ancora una giornata estremamente calda sulle Isole e al Sud. Temperature sopra la media anche al Centro-nord. Aria più instabile interesserà l’estremo Nordest e la Toscana dove saranno possibili dei temporali in probabile estensione verso la Romagna e parte delle Marche. Venti di Scirocco ancora tesi sul settore occidentale del Tirreno e nel Canale di Sicilia.

Venerdì assisteremo a un'attenuazione del caldo anomalo sulle regioni centrali e sulla Sardegna per effetto di venti da sud-ovest, saranno possibili stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli, dei temporali su Umbria e Lazio. Nel pomeriggio un fronte freddo raggiungerà le regioni di Nordest accentuando l’instabilità su quelle zone.

Nel corso del prossimo fine settimana probabilmente il clima diventerà è più fresco al Nord e il caldo si attenuerà gradualmente sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.