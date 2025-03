Meteo, nuova fase instabile in arrivo: fronte freddo dal 31 marzo

L’ultimo giorno di marzo e l’inizio di aprile saranno caratterizzati ancora da tempo variabile e molto instabile. In particolare si sta avvicinando una nuova perturbazione (la numero 15 del mese di marzo), che dal Nord Europa punta verso i Balcani e coinvolgerà anche l’Italia. Lunedì attraverserà rapidamente la nostra Penisola con la formazione di un’area di bassa pressione, che manterrà il tempo instabile soprattutto al Centro-sud almeno fino a mercoledì. Questa perturbazione è un fronte freddo, quindi il suo arrivo - oltre ad essere causa di rovesci e temporali – determinerà un ridimensionamento delle temperature: dai valori oltre i 20-22 gradi di domenica, torneremo a massime più contenute intorno ai 14-17 gradi; in qualche caso le temperature si porteranno anche su valori inferiori alla media climatica. La sensazione di un clima più freddo sarà accentuata dai venti nord-orientali in netta intensificazione, con raffiche che potranno superare i 70 km/h; i mari di conseguenza diverranno mossi o molto mossi. Mercoledì e giovedì l’atmosfera potrebbe rimane ancora instabile su parte del Centro-sud. L’evoluzione è caratterizzata da un significativo margine di incertezza, consigliamo di restare aggiornati con noi per conferme e dettagli.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 31 marzo



Al mattino molte nubi con piogge e rovesci nelle regioni adriatiche, dalla Romagna fino alla Puglia e nelle zone interne del Centro-Sud; piogge più isolate tra basso Lazio e Campania e in Sicilia. Neve sui rilievi abruzzesi dai 1600 metri. Ampi rasserenamenti al Nord, in Toscana; poche nubi in Sardegna. Dal pomeriggio migliora nelle regioni centrali, mentre l’instabilità si accentua al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali anche forti. Possibili isolati rovesci tra Veneto ed Emilia. Temperature massime di nuovo in contenuta diminuzione al Centro-Nord. Giornata ventosa per venti dai quadranti settentrionali, con rischio di forti raffiche al Nord-Est e in Appennino.

Previsioni meteo per martedì 1 aprile

Ancora tempo instabile al Centro-sud, quindi su regioni centrali adriatiche, Lazio, regioni meridionali e Sicilia; neve sul settore Appenninico oltre i 1000 metri di quota. Qualche nevicata anche sulle Alpi occidentali. Pomeriggio ancora instabile con rovesci e temporali al Sud, Sicilia e anche Sardegna. Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord. Temperature in ulteriore calo Insistono forti venti nord-orientali, con mari mossi o molto mossi.