Meteo, nuova fase di forte maltempo al Centro-sud: le previsioni

Una nuova perturbazione (la numero 11 di marzo) si sta avvicinando all’Italia e nella giornata di lunedì 30 marzo raggiungerà l’Italia, causando un graduale peggioramento del tempo che coinvolgerà soprattutto il Centro-Sud. Questa nuova perturbazione, seguita da correnti fredde di origine polare, darà poi vita a un profondo vortice depressionario che tra martedì e giovedì insisterà sulla nostra Penisola, portando piogge diffuse su gran parte del Centro-Sud, venti di burrasca su tutti i nostri mari e un nuovo sensibile abbassamento delle temperature, che favorirà nevicate fino a quote relativamente basse sulle zone appenniniche. L’attuale tendenza descrive, per il periodo di Pasqua, una situazione meteorologicamente più stabile e tranquilla, con poche piogge e temperature in diffuso rialzo.

Previsioni meteo per lunedì 29 marzo

Lunedì alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Al mattino piogge deboli e isolate su Calabria Meridionale e Sicilia Orientale. Nel pomeriggio qualche pioggia su Friuli, Venezia Giulia, zone interne del Centro, Campania, Calabria, Sicilia e sud della Sardegna; qualche nevicata sulle zone alpine di confine oltre 1000-1200 metri e sull’Appennino Abruzzese e Molisano al di sopra di 1500 metri. In serata piogge sparse, per lo più deboli, su gran parte del Centro-Sud. Temperature minime in calo al Nord, stazionarie o in leggero aumento altrove; massime in lieve crescita in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, stazionarie al Sud.

Previsioni meteo per martedì 30 marzo

Martedì bel tempo al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Emilia, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, anche a carattere temporalesco in Puglia, Calabria e Sicilia; neve sulle zone appenniniche oltre 900-1200 metri. Venti di burrasca su quasi tutti i mari. Temperature minime in calo al Centro-Sud, con poche variazioni nel resto del Paese; massime in diminuzione e al di sotto della norma in gran parte d’Italia.