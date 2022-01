Meteo, neve in pianura nel weekend dell'8-9 gennaio? Gli aggiornamenti

Tornano freddo, pioggia e neve (non in pianura). Dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni, con valori primaverili soprattutto in collina e in montagna, le condizioni meteo sono destinate a cambiare in modo drastico. A partire dal giorno della Befana arriverà infatti sull’Italia una massa d’aria molto fredda di origine artica che determinerà un tracollo delle temperature: i valori torneranno così più in linea con la stagione invernale. Venerdì 7 gennaio la colonnina di mercurio tornerà sottozero all’alba anche in pianura al Nord. Il weekend dell’8-9 gennaio vedrà altre precipitazioni, venti forti e aria fredda ma non si verificheranno nevicate fino in pianura.

Meteo, Venerdì 7 gennaio freddo intenso: valori sottozero al Nord

Venerdì il sole sarà protagonista al Nord anche se in serata la nuvolosità comincerà ad aumentare a partire dal settore di Nordovest. Sulle regioni centrali avremo tempo soleggiato su quelle del settore tirrenico, mentre della nuvolosità variabile interesserà quelle adriatiche con rischio di locali piogge o rovesci su Abruzzo e Molise, con neve al di sopra dei 700 metri di quota circa sui rilievi di queste regioni. Al Sud e sulle Isole invece prevarranno le nuvole con piogge nel settore sud-orientale della Sardegna, su quello orientale della Sicilia e su Calabria e Puglia.

Farà molto freddo al primo mattino al Nord con temperature sottozero anche in pianura e gelate diffuse. Temperature massime in diminuzione al Nord e al Centro. Ventoso per venti da sud-est sul mare Ionio, da Nord al Centro e su Sicilia e Sardegna.

Meteo: Nel weekend dell'8-9 gennaio nuova perturbazione ma senza neve in pianura

Sabato tempo ancora stabile e soleggiato al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Maggiore presenza di nuvole al Sud e sulle Isole con piogge isolate sulla Sardegna (con neve sui rilievi dell’Isola fino a 800 metri di quota) e nel nord della Sicilia (qui con neve in montagna sopra i 1000-1200 metri). Temperature in lieve calo al Centro-sud e sulle Isole per venti freddi settentrionali.

Domenica gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici indicano come scenario più probabile l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. I suoi effetti si faranno vedere sulle Alpi occidentali con deboli nevicate nelle aree alpine di confine. In giornata il peggioramento coinvolgerà anche le regioni del Centro, qui con nevicate a quote collinari in serata, e nell’ultima parte della giornata le piogge raggiungeranno anche il Sud.

Si tratta però di una tendenza meteo ancora incerta e vi invitiamo dunque a seguire gli ulteriori aggiornamenti in merito.