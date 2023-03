Meteo, neve: fiocchi fino in città, imbiancate Bologna e Modena. Le immagini

Come annunciato dalle previsioni meteo la neve ha avvolto l'Emilia Romagna, nella giornata di ieri, 1 marzo 2023, imbiancando non solo le montagne e le colline, ma anche la pianura. Suggestive le immagini circolate sui social e provenienti dalle città di Bologna e Modena.

Meteo: neve a Bologna e Modena tra disagi e cartoline mozzafiato

Le previsioni meteo l'annunciavano e alla fine la neve non si è fatta attendere più di tanto. Nel primo pomeriggio i fiocchi sono arrivata fino in Pianura Padana nel pomeriggio, imbiancando città come Bologna e Modena. Se, però, sull'Appennino la neve era abbondante, quella caduta in città è durata poco tanto che molto l'hanno definita una nevicata più che altro coreografica con accumuli sottili.

Nonostante ciò anche in città si sono registrati diversi disagi per la viabilità. E' ovvio però che i maggiori problemi si siano riscontrati sull'Appennino dove è caduto qualche albero e alcuni automobilisti si sono trovati in difficoltà tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Si è dovuto inoltre procedere alla chiusura al traffico della Fondovalle Savena dovuta ad una frana.

A Modena la neve è caduta intensamente sulla zona collinare, sopra i 200 metri. Tanto che a mezzogiorni di ieri a Sestola, Frassinoro, Pievepelago e Fiumalbo i livelli di neve fresca oscillavano dai 10 ai 20 centimetri di coltre depositata su quella caduta domenica scorsa. Anche da Modena e provincia sono pervenute numerose segnalazioni di auto in difficoltà che per proseguire hanno dovuto montare le catene da neve. Due i bus bloccati a bordo strada: uno di linea proveniente da Pavullo fermatosi a Barigazzo e uno turistico fermo sulla strada per la stazione sciistica delle Polle.