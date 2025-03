Meteo: nelle prossime ore tempesta Martinho sull'Italia! Piogge, nevicate e Scirocco tempestoso

Cambio della circolazione atmosferica sull’Europa meridionale, con la ritirata dell’alta pressione e la ripresa del flusso umido oceanico, in seno alle quali si muoveranno una serie di perturbazioni atlantiche. Sono due quelle con cui dovrà fare i conti l’Italia nel corso del fine settimana: la n.10 (riconosciuta anche come tempesta Martinho, la stessa che ha recentemente colpito Spagna e Portogallo), in transito tra questa sera e domattina (sabato 22 marzo) al Centro-Nord e sulla Sardegna, la n.11 tra sabato sera e le prime ore di lunedì 24, che coinvolgerà anche le regioni meridionali.

Entrambe saranno precedute e accompagnate nel loro passaggio da un intenso flusso di correnti prevalentemente sciroccali: attenzione alle raffiche tempestose (fino a 100 Km/h) attese al Sud e sulla Sicilia tra sabato sera e domenica 23 (con conseguenti probabili mareggiate lungo le coste esposte), associate al trasporto di sabbia sahariana, mentre l’aria calda porterà una fase di caldo anomalo, con il termometro che potrebbe anche sfiorare i 30 gradi.

Nel frattempo le Alpi riceveranno un altro cospicuo carico di neve entro la fine domenica: anche mezzo metro sopra i 1500-2000 metri nel settore occidentale. La tendenza per la prossima settimana vede una prosecuzione della fase instabile, a tratti piovosa, con la cessazione dello Scirocco e un ridimensionamento delle temperature al Meridione.

Le previsioni meteo per sabato 22 marzo

Nella notte e al mattino precipitazioni diffuse al Centro-Nord, localmente anche intense; non esclusi locali temporali o abbondanti rovesci su Liguria e Toscana. Sulle Alpi neve oltre i 1400-1600 metri. Nel pomeriggio e in serata il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso, ma i fenomeni potranno temporaneamente anche esaurirsi, risultando a carattere più isolato. Al Sud e sulle Isole maggiore variabilità, con locali brevi piogge non escluse su alta Campania e Puglia. Nel corso della serata tendenza ad un nuovo marcato peggioramento al Centro-Nord.

Venti da moderati a forti di Scirocco su tutti i mari, che risulteranno mossi o molto mossi. Raffiche fino a 80-90 Km/h sulla Sicilia. Temperature in aumento al Sud e in Sicilia, con punte oltre i 25 gradi sull’isola e in Calabria.

Le previsioni meteo per domenica 23 marzo

Su tutte le regioni cielo in prevalenza nuvoloso, con nuvolosità più compatta al Nord e maggiore spazio per le schiarite su medio Adriatico, Basilicata, Calabria e Isole. Precipitazioni più probabili e diffuse tra la notte e il mattino. Nel pomeriggio-sera il tempo resta instabile, con occasione per piogge intermittenti al Nord, tra Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Temperature massime in ulteriore aumento su Calabria e Sicilia dove si potranno sfiorare i 30 gradi. Venti di Scirocco fino a tempestoso tra Adriatico meridionale, Puglia, Canale d’Otranto, mar Ionio e Sicilia orientale, con raffiche intorno ai 100 Km/h, mari fino ad agitati e probabili mareggiate sulle coste prospicienti.