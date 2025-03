Meteo: nel weekend ancora temporali e fine del caldo anomalo al Sud. La tendenza

Nel fine settimana l’Italia rimarrà nella sfera di influenza di una circolazione depressionaria centrata sulla Francia che indirizzerà correnti sud-occidentali ancora instabili verso il nostro Paese. In particolare un fronte di aria più fresca gradualmente avanzerà a iniziare dal Nordovest e dalla Sardegna ed entro l’inizio della prossima settimana avrà raggiunto anche le regioni meridionali andando a ridimensionare le temperature decisamente elevate per il periodo (il caldo anomalo al Sud dovrebbe raggiungere il suo picco nella giornata di venerdì 14 con punte anche a sfiorare i 30 gradi nel versante tirrenico della Calabria e della Sicilia).

Più nel dettaglio, sabato 15 il tempo potrà risultare tra l’instabile e il perturbato al Nord, in Sardegna e nelle zone interne e occidentali del Centro. Non si escludono fenomeni a carattere di rovescio o temporale su Emilia, Veneto e zone interne del Centro; fenomeni moderati anche su Lombardia e Venezie. Limite della neve lungo le Alpi oltre i 1100-1400 m in calo in serata anche verso i 700-1000 m nel settore centro-occidentale. Tempo più tranquillo al Sud e in Sicilia dove un po’ di nuvole variabili si alterneranno a schiarite anche ampie. I venti gradualmente si disporranno dai quadranti occidentali a iniziare dai mari di ponente e soffieranno per lo più moderati, fino a forti sul Ligure e sull’alto Tirreno. Primi cali delle temperature sul Tirreno e in Sardegna mentre le massime potranno aumentare in Puglia e sul settore ionico dove si toccheranno punte di 25-28 gradi.

Domenica 16 vedrà un calo termico più diffuso con valori anche in sensibile calo al Centrosud e fine dei picchi di caldo anomalo anche al Sud. Sull’Italia l’atmosfera sarà ancora instabile con possibili locali precipitazioni anche a carattere di rovescio al Nordovest (neve fino agli 800-1000 metri), in Emilia, in gran parte del Centro e sulla Puglia. I venti saranno freschi occidentali, fino a moderati al Sud e nei mari di ponente.

La tendenza meteo per la prossima settimana presenta ancora margini di incertezza. Secondo lo scenario al momento più probabile, dovremmo assistere al graduale rinforzo dell’alta pressione e con il conseguente ritorno a condizioni di tempo più stabile e soleggiato soprattutto da martedì 18. Per una conferma più attendibile si raccomanda comunque di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.