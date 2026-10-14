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Meteo: nel weekend si indebolisce l'alta pressione! Piogge domenica 18: ecco dove

La tendenza meteo per il weekend del 17-18 ottobre vede un indebolimento dell'anticiclone con transito di una perturbazione e venti di Scirocco.
Tendenza14 Ottobre 2026 - ore 11:29 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Durante il fine settimana il campo di alta pressione presente sull’Italia si indebolirà e una perturbazione, accompagnata da venti di Scirocco nei bassi strati atmosferici, si avvicinerà alle regioni nordoccidentali: piogge di rilievo sono attese principalmente su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta nella giornata di domenica 18 ottobre.

Sempre domenica lo scirocco potrebbe alimentare lo sviluppo di temporali sul settore del basso mare Ionio. Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che questa perturbazione lunedì 19 non avanzerà verso est: essa dovrebbe indebolirsi gradualmente sul Nordovest per interessare invece più direttamente la Sardegna tirrenica. Vediamo nel dettaglio la tendenza per il fine settimana.

Domenica 18 avanza una perturbazione accompagnata da umidi venti di Scirocco: la tendenza meteo

Sabato 17 ottobre un po’ di nubi soprattutto su Nordovest, Sicilia orientale e bassa Calabria. Tempo più soleggiato sul resto del Paese con tendenza all’aumento della nuvolosità su Sardegna occidentale e Toscana. Nel pomeriggio possibilità di rovesci isolati sulla Sicilia centro orientale. La sera possibili piogge sui settori alpini del Nordovest, più probabili sul Piemonte occidentale. Temperature in leggero calo nei valori massimi, specialmente al Sud e sulle aree alpine. Venti generalmente deboli.

Domenica 18, come anticipato, una perturbazione giunta sulla Francia e in intensificazione sul Mediterraneo occidentale provocherà probabilmente il graduale rinforzo dei venti umidi di Scirocco sui mari attorno alla Sicilia e sui bacini a ponente della penisola italiana. Possibili rovesci e temporali lungo le coste del basso mar Ionio; probabili piogge su Valle d’Aosta e Piemonte, specialmente in prossimità delle Alpi, probabili rovesci e possibili temporali in Liguria. Non si escludono rovesci o brevi episodi di pioggia anche sulla Lombardia occidentale, nell’ovest della Toscana, sulla Sardegna tirrenica. Temperature in calo in Piemonte, in rialzo al Sud

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Ottobre ore 12:37

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