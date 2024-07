Meteo: nel weekend picchi di 38 gradi al Sud. Poi nuova ondata di caldo africano

Nel fine settimana l’alta pressione, già in espansione sul Mediterraneo e l’Italia, consoliderà la sua presenza assumendo una chiara componente nord africana con il suo asse che punterà dal Sahara algerino verso l’Europa orientale. In queste condizioni le temperature non potranno far altro che salire raggiungendo, entro domenica 7 luglio, punte di 33-35 gradi al Centro, 35-38 gradi al Sud e sulle Isole.

Nel frattempo, le regioni del Nord verranno lambite da una perturbazione in scorrimento lungo il bordo settentrionale dell’anticiclone che darà origine a un po’ di instabilità sulle Alpi e l’Appennino settentrionale, con rovesci e temporali sparsi che andranno a interessare localmente anche la pianura piemontese. In queste regioni le temperature saranno un po’ più contenute rispetto al resto del Paese con punte intorno ai 30 gradi e localmente oltre in Emilia Romagna.

Nuova e intensa ondata di caldo africano la prossima settimana: aria torrida e clima molto afoso al Nord

Nel corso della prossima settimana la circolazione atmosferica non subirà grosse modifiche: l’Anticiclone Nordafricano rimarrà allungato dall’Algeria ai Paesi dell’est Europa, accompagnato da afflussi di aria torrida che prolungheranno e intensificheranno l’ondata di caldo che comincerà nel fine settimana, portando i termometri verso i 40°C al Centro-Sud e oltre i 35°C sulla Val Padana orientale, ma con un clima decisamente afoso in tutto il Nord.

Da segnalare solamente brevi e isolati temporali di calore che interesseranno l’arco alpino durante le ore pomeridiane. I dati attuali non permettono di stabilire la solidità e la tenacia dell’anticiclone, quindi non è ancora possibile stimare la durata di questa imminente fase di caldo intenso.