Meteo: nel weekend tempo in miglioramento. Lieve rialzo termico: le previsioni

L’intensa perturbazione nord atlantica (la n.4 del mese, denominata “Boris” dall’Aeronautica Militare), in azione attualmente sull’Italia e associata ad aria fredda, nel corso del fine settimana si allontanerà in direzione dei Balcani favorendo un miglioramento del tempo, più evidente nelle regioni occidentali del Paese. Domani (sabato 14 settembre) i venti settentrionali saranno in attenuazione ma ancora piuttosto intensi con un Maestrale anche forte in prossimità delle Isole.

Le temperature saranno in ulteriore calo sul Meridione e in rialzo al Centronord ma con valori ancora sotto le medie dappertutto. Tra domenica 15 e lunedì 16 ulteriori rialzi verso valori meno lontani dalla norma ma sempre leggermente sotto le medie. La tendenza per la prossima settimana resta incerta con l’Italia che rimarrà sotto l’influenza di una circolazione depressionaria e di una massa d’aria ancora fresca per la stagione.

Le previsioni meteo per sabato 14 settembre

Tempo in miglioramento con schiarite anche ampie soprattutto al Nord-Ovest, in Sardegna e sulle regioni del versante tirrenico. Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare nelle altre zone con qualche pioggia isolata sul Gargano e tra il nord della Sicilia e il sudovest della Calabria; nel pomeriggio locali precipitazioni tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia e nelle Alpi orientali di confine con neve oltre i 1500 metri circa.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna ma comunque ancora al di sotto delle medie stagionali; in ulteriore calo al Sud e in Sicilia. Venti solo in parziale attenuazione, ancora moderati da nordovest e fino a localmente forti nelle Isole. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 15 settembre

Annuvolamenti variabili e alternati a parziali schiarite potranno ancora interessare l’estremo Nordest, il medio e basso Adriatico, la Calabria e il nord della Sicilia. Scarsi i fenomeni con poche piogge isolate tra Reggino e Messinese, al mattino anche sulla Puglia adriatica e nel pomeriggio nell’est del Friuli Venezia Giulia. Ben soleggiato nel resto dell’Italia.

Temperature per lo più in rialzo, più sensibile nel settore alpino; valori in generale ancora leggermente sotto le medie. Venti per lo più di Maestrale ancora moderati sui mari che saranno in gran parte da mossi a molto mossi.