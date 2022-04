Meteo: nel weekend delle Palme pioggia, vento e clima più fresco

Una debole perturbazione (la n.3 del mese) a carattere di fronte freddo nel weekend delle Palme attraverserà il Nord e nelle ore successive anche le regioni meridionali. Nel dettaglio, sabato 9 aprile sarà possibile al mattino qualche pioggia sull'est del Friuli mentre la nuvolosità andrà ad aumentare anche al Centro. Maggiori schiarite invece nel resto del Paese. Nel corso della giornata al Nord-Ovest si potrà osservare un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. In Sardegna e sul versante tirrenico del Sud si avrà una nuvolosità variabile. Le piogge bagneranno la Venezia Giulia mentre sulla pianura veneta e nel Bresciano non è da escludere qualche temporale. Piogge sparse e nuvole anche al Centro, in particolare su Lazio e Umbria. In serata qualche rovescio sparso coinvolgerà l’Emilia Romagna, le Marche e localmente le zone interne della Toscana.

Temperature minime ancora in lieve rialzo, massime in calo sul settore alpino e in Toscana; senza grosse variazioni altrove. La giornata sarà inoltre piuttosto ventosa per venti moderati occidentali al Sud e sulla Sicilia; da moderati a tesi di Maestrale in Sardegna e di Libeccio al Centro, in rotazione a nord nel corso della sera. Episodi di Foehn a tratti intenso nelle valli alpine e sulle pianure del Nord-Ovest. Mari: quasi tutti mossi; fino a molto mossi mar Ligure, alto Tirreno, mare di Sardegna.

Il weekend delle Palme, in particolare la giornata di domenica 10 aprile, sarà caratterizzato da un clima più fresco: la tendenza meteo

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 la perturbazione porterà qualche pioggia sul settore del medio Adriatico, sull'Appennino campano e fino al nord della Puglia. La mattina di domenica si avrà qualche rovescio sulle regioni meridionali, mentre prevarranno ampie schiarite sul resto del Paese. Nel pomeriggio la perturbazione abbandonerà anche il Sud Italia. Le temperature scenderanno di qualche grado in tutte le regioni con un clima un po' più fresco. Giornata ventosa per Maestrale al Sud e sulla Sicilia.

L'inizio della settimana di Pasqua vedrà un deciso rinforzo dell'alta pressione e tempo stabile in tutta Italia. Per quanto riguarda la siccità, lo scenario nel medio termine non promette nulla di buono. Ancora per molti giorni, probabilmente almeno fino a tutta la seconda decade di aprile, un'insistente area di alta pressione impedirà alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l'Italia, in particolare le regioni del Nord, dove i pochi e brevi rovesci dei giorni scorsi non hanno aiutato a colmare il grave deficit idrico che va avanti ormai da quattro mesi.