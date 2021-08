Meteo, nel weekend del 21-22 agosto caldo in aumento ma senza picchi eccessivi

Dopo la fine dell’intensa ondata di caldo, si profila una situazione meteo piuttosto tranquilla sull’Italia nella parte finale della settimana, tra giovedì 19 e venerdì 20 agosto. Il clima sarà caldo ma senza valori eccezionalmente elevati come nelle scorse settimane. Nel weekend del 21-22 agosto il rinforzo dell’alta pressione di matrice africana determinerà una fase stabile e soleggiata con un aumento delle temperature. Toccheremo picchi intorno ai 35 gradi ma non dovremmo raggiungere i 40 gradi come nell’ultima ondata di caldo africano.



All’inizio della prossima settimana una perturbazione potrebbe riportare condizioni instabili al Nord con il ritorno dei temporali a partire dalle Alpi ma si tratta di una tendenza che andrà confermata nei prossimi aggiornamenti.

Meteo, venerdì 20 agosto tempo stabile sull'Italia

Intanto venerdì 20 agosto il tempo sarà soleggiato e stabile sull’Italia. Qualche annuvolamento innocuo potrà verificasi sulle Alpi di confine e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio possibilità di brevi temporali di calore sulle Alpi centro-orientali e Sull’Appennino centrale. Temperature in lieve rialzo. Clima caldo ma senza eccessi: punte di 33-35 gradi in Emilia, nelle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori. Venti deboli con rinforzi di Maestrale sul basso Adriatico che sarà mosso. Calmi o poco mossi gli altri mari.