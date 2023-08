Meteo, nel weekend del 19-20 agosto picco del caldo africano: valori vicini ai 40°C

L’Anticiclone Nord Africano è già presente sul nostro Paese ma dal fine settimana arriverà il nucleo centrale dell’Anticiclone che coinvolgerà soprattutto la Francia (dove le temperature saranno anche di 15-16 gradi sopra la norma), L’Europa centro-settentrionale e anche il Nord Italia. Le temperature saranno insolitamente alte anche in montagna, con lo zero termico che si spingerà oltre la quota dei 4500 metri. In base alle ultime proiezioni sembra confermato che si tratterà di un’ondata di calore insistente, destinata a durare almeno per tutta la prossima settimana.

Tendenza meteo: ondata di caldo molto intensa e duratura

Vivremo dunque il culmine dell’ondata di caldo proprio durante il prossimo fine settimana con l’Anticiclone che sarà più efficace al Centro-Nord. Sul nostro Paese ci aspetta una fase di tempo stabile con la probabile totale assenza di temporali di calore sulle Alpi. La zona più esposta alla possibile formazione di qualche temporale sarà l’Appennino meridionale. Le temperature saranno in crescita con caldo intenso e picchi vicini ai 38-40 gradi

Non sarà un caldo estremo come a luglio ma il clima diverrà via via sempre più afoso. L’ondata di caldo dovrebbe continuare per tutta la prossima settimana, almeno fino al 25 agosto, e potrebbe proseguire addirittura verso la fine del mese.