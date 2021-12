Meteo, nel weekend del 18-19 dicembre aria gelida e neve al Centro-sud

Nel weekend del 18-19 dicembre si profila un cambio di scenario meteo per alcune regioni italiane. Sul settore centrale adriatico, al Sud e sulla Sicilia arriverà infatti un nucleo di aria gelida diretto verso la Grecia dall’Europa nord-orientale con un conseguente brusco calo delle temperature e neve.

In queste zone (settore centrale adritiatico, Sud e Sicilia) sabato e nella mattina di domenica avremo il rischio di precipitazioni: in particolare su Molise, Puglia, Irpinia, Basilicata, Calabria e settori nord-orientali della Sicilia con neve in Appennino a quote piuttosto basse, fino ai 600 metri circa. Le temperature saranno in netto calo con freddo intenso accentuato da gelidi venti di Tramontana o Grecale con raffiche fino a 60-70 km/h.

Al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna al contrario vedremo ancora gli effetti dell’alta pressione con tempo stabile e prevalenza di sole. In Val Padana e sulle coste dell’alto adriatico persisteranno le nebbie con cieli grigi e temperature contenute. I valori saranno invece ancora miti per il periodo nelle zone interessate dal sole.

Nella settimana che ci porterà al Natale non avremo grossi cambiamenti anche se il rischio nebbia al Nord dovrebbe terminare, così come i freddi venti al Sud con un aumento temporaneo delle temperature.